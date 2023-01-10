Соотношение 16:9 позволяет Raspberry Pi снимать видео высокой четкости используя всю площадь сенсора.

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Raspberry Pi на сегодняшний день является самым известным комплектом одноплатных компьютеров, отчасти благодаря широкому набору аксессуаров. Первым официальным дополнением был оригинальный модуль камеры запущенный в 2013 году. И сегодня появился Raspberry Pi Camera Module 3.

Как и в случае с предыдущими датчиками камеры Raspberry Pi, фонд работал с Sony над новым модулем. Он основан на IMX708, датчике 11,9 МП (разрешение 4608 × 2592) с шагом пикселя 1,4 мкм. Возможно он не конкурент камере на вашем телефоне, но соотношение 16:9 позволяет Raspberry Pi снимать видео высокой четкости используя всю площадь сенсора. Более крупные пиксели также обеспечивают лучшую светочувствительность. Есть два разных варианта объектива; стандартная версия с полем зрения 66 градусов (FoV) и широкоугольный вариант с полем зрения 102 градуса.

Последний модуль камеры также включает в себя две функции, которые сделают его намного более функциональным: автофокус и HDR. До сих пор все камеры Raspberry Pi имели фиксированный фокус, что затрудняло получение четких фотографий объектов крупным планом. Автофокусировка с определением фазы (PDAF) позволяет датчику непрерывно запускать автофокусировку во время записи видео. Добавление HDR (расширенный динамический диапазон) является одним из основных элементов современной фотографии на смартфон, поскольку он помогает выровнять области сильного и слабого освещения в кадре, чтобы выделить больше деталей.





Стандартный модуль камеры 3 будет продаваться по цене 25 долларов, по той же цене, что и камеры предыдущего поколения. Он доступен в обычной и инфракрасной версиях, то же самое относится и к широкоугольному объективу. Однако эти модули увеличиваются в цене до 35 долларов. Новая камера будет работать со всеми платами Raspberry Pi, кроме Zero 2016 года и Raspberry Pi 400.

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Модуль камеры 3 доступен у поставщиков Raspberry Pi, таких как Adafruit и CanaKit, со сроком доставки в течение следующих нескольких недель. Однако вам будет гораздо сложнее заполучить компьютер Raspberry Pi, если у вас его еще нет. Нехватка чипов сильно ударила по одноплатным компьютерам, и в результате большинство ценников все еще намного выше розничных. Raspberry Pi 4 должен стоить всего 25 долларов, но сейчас они продаются по цене не менее 100 долларов, если вы сможете найти его в наличии.