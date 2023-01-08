Frore Systems представила на выставке CES 2023 новую компактную и элегантную технология охлаждения AirJet способствующую 1,5-кратному повышению производительности устройств, которая заменит системы охлаждения с двумя вентиляторами.

Одним из недостатков мощного ноутбука с Windows является необходимость в активных вентиляторах охлаждения, которые могут работать довольно громко под нагрузкой, а также подвержены накоплению пыли и снижению производительности.

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Пульсирующие струи воздуха отводят тепло от радиатора в нижней части AirJet

Внутри тонкой черной прямоугольной плиты AirJet находится множество крошечных мембран, которые вибрируют на ультразвуковых частотах, создавая "высокоскоростные пульсирующие струи" воздуха.

По данным компании, этот твердотельный процесс охлаждения обеспечивает лучшую производительность, чем традиционные вентиляторы, а также тише и эффективнее. AirJet Mini может генерировать 1750 Паскалей противодавления, потребляя при этом всего 1 Вт мощности и работая с уровнем шума 21 дБА. Учитывая эти показатели производительности безвентиляторный ноутбук толщиной 11 мм имеет тепловой предел всего 10 Вт, но его можно увеличить до 20 Вт с помощью четырех установленых AirJet Mini, поэтому портативный компьютер может обеспечить увеличенную устойчивую производительность. Более того, по сравнению с тонким и легким ноутбуком с двумя вентиляторами AirJet увеличивает мощность и производительность на 50% при более низком уровне шума.

На изображениях видно, что AirJet Mini выглядит как небольшой литиевый аккумулятор, а AirJet Pro похож на два устройства Mini, работающих вместе. AirJet Mini имеет размеры 27,5 x 41,5 мм и весит всего 11 граммов.

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Мы надеемся, что замена вентиляторов на устройства AirJet в эталонных проектах от таких партнеров, как Intel и Qualcomm, будет означать более тонкие, легкие, тихие и более мощные ноутбуки.

В прошлом месяце Frere Systems привлекла 100 миллионов долларов, причем значительная часть инвестиций поступила от Qualcomm Ventures. AirJet сначала появится в системах Intel, поскольку предыдущая информация указывала на ноутбуки серии Evo с технологией AirJet уже в текущем квартале.