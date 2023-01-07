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AMD представляет гибридный процессор-графический ускоритель ИИ Instinct MI300
Instinct MI300 имеет 24 процессорных ядра Zen 4, девять 5-нм чиплетов, расположенных в 3D-стеке поверх четырех 6-нм чиплетов, и подключение к 128 ГБ памяти HBM 3, совместно используемой ресурсами ЦП и CDNA 3.
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Архитектура графического процессора AMD RDNA 3, представленная в семействе видеокарт Radeon RX 7900, стала огромным скачком в производительности по сравнению с предыдущим поколением серии Radeon RX 6000. Таким образом ожидается, что следующее поколение высокопроизводительных и адаптивных ускорителей вычислений AMD будет таким же огромным скачком по сравнению с предыдущим поколением. Во время презентации компании на открытии выставки CES генеральный директор д-р Лиза Су объявила о Instinct MI300, новейшем ускорителе искусственного интеллекта AMD и других вычислительных ускорителях обеспечивающих контроль энергопотребления при высокой производительности.

Доктор Су начала презентацию AMD с обсуждения искусственного интеллекта, назвав его самой важной "мегатрендовой" технологией. Позиция AMD заключается в том, что ИИ наиболее полезен если он доступен для всех устройств, будь то в частных центрах обработки данных, общедоступном облаке, ПК или мобильных устройствах. Сегодня AMD уделяла большое внимание ускорению ИИ во всех своих новых продуктах, но Instinct MI300 который объединяет вычислительные ресурсы ЦП и HPC в одном пакете, ориентирован именно на центры обработки данных. Давайте взглянем на этот новый и более энергоэффективный процессор, архитектура которого впервые была подробно описана еще в июне.

Су сообщает, что это самый сложный процессор, который когда-либо создавала AMD. Во-первых, он имеет 24 процессорных ядра Zen 4, которые также можно найти в последних процессорах EPYC для центров обработки данных, и GPU с неустановленным количеством ядер основанный на архитектуре CDNA 3 нового поколения компании. Имеется девять 5-нм чиплетов, расположенных в 3D-стеке поверх четырех 6-нм чиплетов, и подключение к 128 ГБ памяти HBM 3, совместно используемой ресурсами ЦП и CDNA 3. В целом, MI300 имеет более 146 миллиардов транзисторов, и по-видимому он почти умещается на ладони.

Предыдущие продукты Instinct, такие как MI200, имели только ресурсы на основе графического процессора, а не новый гибридный дизайн. AMD заявляет, что использование гибридного чиплета CPU-GPU не только экономит энергию для заданной вычислительной нагрузки, но и упрощает программирование чипа. AMD заявляет, что это первый в мире процессор для центров обработки данных, объединяющий ресурсы ЦП и ГП со всей доступной пропускной способностью памяти в одном пакете.

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С точки зрения производительности MI300 по-видимому достаточно быстр, и AMD ожидает, что он может превратить шесть месяцев, которые требуются для обучения больших языковых моделей, таких как OpenAI Chat GPT 3, всего в несколько недель. Доктор Су сообщает, что производительность вычислений ИИ на его последнем ускорителе высокопроизводительных вычислений в восемь раз выше, чем у его предшественника, Instinct MI250X. Мало того, AMD заявляет, что объединение ЦП и блоков ускорения искусственного интеллекта таким образом экономит достаточно энергии, поэтому производительность искусственного интеллекта MI300 на ватт в пять раз выше, чем у предыдущего поколения. По словам Су, Instinct 300 поступит в продажу во второй половине этого года.

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#amd #искусственный интеллект
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