Флагманский чип контроллера Phison для передовых твердотельных накопителей (SSD) в сочетании с быстрыми чипами флэш-памяти NAND обеспечивает скорость последовательного чтения и записи выше 12 500 МБ и 10 000 МБ/с соответственно.

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Мы вступаем в новую эру быстрых хранилищ и платформ поддерживающих PCI Express 5.0 и CXL 2.0. И AMD (Zen 4/AM5), и Intel (Raptor Lake/Z790) ждали ее. Чтобы они не ждали слишком долго, Phison использует выставку Consumer Electronics Show (CES), чтобы продемонстрировать свои последние решения и инновации PCIe Gen 5, которые также включают некоторые интересные технологии для корпоративных клиентов.

Phison демонстрирует свой контроллер PS5026-E26 оснащенный собственной технологией Phison I/О+, которая по утверждению компании "откроет новую эволюцию игрового опыта".

Это флагманский чип контроллера Phison для передовых твердотельных накопителей (SSD) в сочетании с быстрыми чипами флэш-памяти NAND обеспечивает скорость последовательного чтения и записи выше 12 500 МБ и 10 000 МБ/с соответственно. Он также может похвастаться производительностью до 1 500 000 IOPS при произвольном чтении 4K и 2 000 000 IOPS при произвольной записи 4K.





Кроме того, компания представила технологию Phison I/O+, которая представляет собой специально оптимизированную и специализированную прошивку, разработанную для обеспечения устойчивой производительности чтения и записи, которая не всегда проявляется в классических тестах и рабочих нагрузках. Эта технология полностью соответствует преимуществам Microsoft DirectStorage API.

"Благодаря технологии I/O+ игроки могут проводить 12-часовые сеансы игры без потери доступной пропускной способности, которая должна оставаться стабильной, чтобы устранить визуальные помехи или зависания во время игры. Есть также преимущества для неигровых рабочих нагрузок. Например, исходный код браузера Chrome может значительно быстрее компилировать данные при использовании прошивки с технологией I/O+", - объясняет Phison.

Интересно, смогут ли разработчики игр в полной мере использовать преимущества проприетарной прошивки Phison.

Что касается корпоративных клиентов, Phison демонстрирует свой новейший контроллер PCIe Gen 5 X Series X2. Согласно Phison, он способен превысить скорость 14 ГБ/с (14 000 МБ/с) при последовательной работе и 3,2 млн операций ввода-вывода в секунду при случайных рабочих нагрузках. Кроме того, он более эффективен, чем решение предыдущего поколения, с двукратным улучшением производительности на ватт.

Кроме того, Phison представляет свое устройство PS7201 Retimer, которое является продолжением PS7101, первого в мире сертифицированного PCI-SIG Association PCIE 5.0 Retimer. Это устройство предназначено для решения проблем с производительностью и целостностью данных как в корпоративных, так и в автомобильных приложениях.

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"PS7201 Retimer ретранслирует четкие сигналы по длинным кабелям PCIe Gen5, которые являются типичными между серверными узлами и стойками для хранения данных или между автомобильными вычислительными системами. PS7201 имеет полные 16 линий, которые можно разветвить, и увеличить радиус действия на 42 дБ на частоте 16 ГГц. "PS7201 имеет высокую производительность с режимами задержки <5 нс. Устройство построено по архитектуре CXL 2.0", - сообщает Phison.