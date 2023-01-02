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Наконец-то наступил 2023 год, а это значит, что в ближайшие дни мы получим много утечек и информации о серии Galaxy S23. Cегодня Galaxy S23 Ultra с 12 ГБ оперативной памяти попал в базу данных Geekbench, что дало нам больше информации о грядущих флагманах от Samsung.
Помимо оперативной памяти, мы также видим, что телефон оснащен Snapdragon 8 Gen 2, который также используется в нескольких других флагманах конкурентов. Что интересно, вариант Snapdragon 8 Gen 2 установленный в Galaxy S23 Ultra имеет ту же частоту, что и у конкурентов. Это неожиданно, потому что мы слышали о том, что Samsung будет использовать вариант чипсета с более высокой тактовой частотой для предстоящей серии Galaxy S23.
Судя по утечкам и другой информации о телефоне, серия Galaxy S23 выглядит как незначительное обновление по сравнению с предыдущим поколением. Наиболее значительным обновлением является чипсет Snapdragon 8 Gen 2 и улучшенная система камер Galaxy S23 Ultra.