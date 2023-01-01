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Новые фото и спецификации OnePlus 11 Snapdragon 8 Gen 2 SoC, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей
Будет доступно несколько конфигураций ОЗУ и памяти - 12 ГБ ОЗУ с 256 ГБ памяти, 16 ГБ/256 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ. Основная камера Sony IMX890 на 50 МП.
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В свежем потоке утечек спецификаций и фотографий детали почти флагманского OnePlus 11 в значительной степени раскрыли всю информацию, подтвердив большую часть того, что мы знаем о смартфоне до сих пор.

Digital Chat Station на Weibo продемонстрировал изображение показывающее окончательные характеристики OnePlus 11, подтверждая наличие 6,7-дюймового AMOLED-дисплея с частотой 120 Гц QHD+ (3216 x 1440), процессора Snapdragon 8 Gen 2 SoC (с Adreno 740 GPU с частотой 680 МГц), поддерживаемая оперативная память DDR5X и хранилище UFS 4.0. Будет доступно несколько конфигураций  ОЗУ и памяти - 12 ГБ ОЗУ с 256 ГБ памяти, 16 ГБ/256 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ. В сообщении также говорится, что основная задняя камера Sony IMX890 на 50 МП, сверхширокоугольная на 48 МП, телеобъектив на 32 МП и селфи-камера на 16 МП. Другими интересными фактами являются рейтинг защиты IP54, вес 205 г, батарея емкостью 5000 мАч и зарядка 100 Вт.

В китайской версии OnePlus 11 будет иметь ColorOS 13.0, основанную на Android 13.

В Твиттере известный информатор Эван Бласс также опубликовал несколько фотографий, демонстрирующих, как серийный телефон (и упаковка) может выглядеть спереди и сзади. Были ранние фотографии продукта, но пост Бласса только подтвердил наличие дисплея с изогнутыми краями и гигантский выступ камеры под маркой Hasselblad. Дизайн выдержан в черном цвете; возможно зеленые цвета помогут ему выделиться больше.

Бласс поделился другим изображением показывающим, что покупатели получают в коробке OnePlus 11. Следует отметить, что есть чехол для телефона, фирменный красный кабель для зарядки OnePlus (USB-C) и зарядное устройство. Многие производители смартфонов перестали включать в комплект поставки больше, чем USB-кабель, ссылаясь на воздействие на окружающую среду, но этот шаг часто приводит к тому, что клиентам приходится выкладывать дополнительные деньги, чтобы воспользоваться преимуществами высокоскоростной зарядки.

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Ожидается, что телефон поступит в продажу в Китае 4 января, а первые устройства поступят в продажу в Индии 7 февраля. Мы надеемся, что компания изменит две вещи, которые могут вернуть бренду актуальность. Во-первых, восстановить конкурентоспособные цены, а во-вторых, предоставлять потребителям частые обновления ОС и безопасности.

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