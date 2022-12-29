Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Хакеры атаковали майнинг пул BTC и украли 3 миллиона долларов в криптовалюте
BIT Mining проинформировала китайские правоохранительные органы в Шэньчжэне об инциденте и работает с властями над возвращением украденных активов.
рекомендации
-19% на 3070 Gigabyte = самая низкая цена
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке


реклама

BIT Mining Limited опубликовала пресс-релиз, в котором сообщается, что пул майнинга криптовалюты, управляемый ее дочерней компанией BTC.com, подвергся кибератаке 3 декабря. В ходе атаки злоумышленники украли криптовалюту на общую сумму около 3 миллионов долларов.  BIT Mining проинформировала китайские правоохранительные органы в Шэньчжэне об инциденте и работает с властями над возвращением украденных активов.

Многие майнеры объединяются в группы, известные как майнинговые пулы. В каждом пуле любые добытые биткойны разбиваются и распределяются между всеми майнерами пропорционально размеру их вклада в общую скорость хеширования пула.

Внося свой вклад в пул майнеры криптовалюты могут рассчитывать на стабильное вознаграждение, а не надеяться на случайную награду. Пул BTC.com является одним из крупнейших в настоящее время активных пулов. На пул BTC.com приходилось 3,10% от общего хешрейта сети Биткойн за последние три дня, что делает его шестым по величине пулом майнинга.

К сожалению для всех майнеров, вносящих свой вклад в пул BTC.com, недавняя кибератака привела к исчезновению клиентских активов на сумму 700 000 долларов. Злоумышленники также похитили активы компании на сумму 2,3 миллиона долларов. Тем не менее, BIT Mining пообещала "приложить значительные усилия для восстановления украденных цифровых активов". Согласно пресс-релизу, компания координирует свои действия с правоохранительными органами и уже защитила часть украденных активов BTC.com.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Тем не менее, BIT Mining еще не раскрыла никаких подробностей о кибератаке, которая способствовала краже активов BTC.com. Учитывая кажущуюся серьезность атаки, вполне возможно, что злоумышленникам удалось украсть конфиденциальную информацию о клиентах или компании в дополнение к цифровым активам. Как показала нам недавняя утечка данных, затронувшая клиентов криптовалютной биржи Gemini, утечка данных может оставаться нераскрытой до тех пор, пока злоумышленники не опубликуют украденную информацию в Интернете. Таким образом, клиенты BTC.com должны быть настороже в отношении потенциальных попыток фишинга в ближайшие месяцы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#кибербезопасность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

LastPass подтверждает что хакеры украли его хранилище паролей
Избегайте этих тенденций в паролях чтобы защитить свой аккаунт
Проданные на eBay военные биометрические сканеры содержали данные тысяч военнослужащих США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 15-й, финал: Dishonored Definitive Edition
76
Западные СМИ за год опубликовали более 30 статей на тему "У России уже вот - вот закончатся ракеты"
66
StarShield - новый спутниковый проект Илона Маска и армии США, следующий уровень Starlink
17
RTX 4090 резко подешевела в одном из российских магазинов
34
LG показала модуль камеры смартфона с настоящим оптическим телеобъективом
2
Владелец электрического пикапа Ford F-150 Lightning питал от него дом на протяжении 44 часов
12
LG Innotek представила модуль камеры с оптическим телеобъективом на выставке CES 2023
+
На YouTube провели прямую трансляцию с демонстрацией всех планет Солнечной системы
1
Поляки бегут от мобилизации в Великобританию и ЕС - страну уже покинули 70 тыс молодых мужчин
27
США и Тайвань пытаются сорвать планы Китая по созданию передового полупроводникового производства
1
Российская «Транснефть» пошла на уступки Украине и согласна платить за прокачку нефти на 18% больше
31
Илон Маск ответил MrBeast на его желание стать генеральным директором Twitter
+
Новая партия суперсовременных истребителей пятого поколения Су-57 передана ВКС России
6
Intel может выпустить флагманскую видеокарту ARC A990, способную потягаться с NVIDIA RTX 4080
5
Популярный эмулятор PlayStation 3 RPCS3 теперь поддерживает запуск абсолютно всех игр
+
Спустя 2 года после релиза видеокарты NVIDIA продаются дороже рекомендованных цен даже в США
4
Материнская плата MSI на чипсете B760 разогнала неразгоняемый процессор Core i5-12400 до 5 ГГц
5
Наконец-то решена проблема с "отвалом" видеочипов на видеокартах Nvidia
5
NVIDIA скинула цену на GeForce RTX 4070 Ti ещё до официального релиза – в чём причина такой щедрости
6
Тактика ждуна не сработала в 2022 году – видеокарты дорожают, а выгодных предложений всё меньше
16

Популярные статьи

Боевые возможности Арматы и стоит ли ей рисковать вообще на СВО
49
10 недорогих процессоров, которые будут справляться с играми еще 5 лет
63
Успеет ли F-35 прибыть на Украину до конца проведения СВО
53
Как понять, что вашему компьютеру нужен апгрейд
77
Обзор саундбара Hisense HS312
8
Собираем ПК до 60 тысяч рублей на Intel - экономим с умом
39
Что подарить геймеру на Новый 2023 год: топ-7 идей для подарков и бонус
27
Российский сверхзвуковой БПЛА «Охотник» замечен в зоне СВО – под ударом ПВО и РСЗО стран НАТО
14
Интересная статистика Steam за 2022
14
Глубокомысленное аналитическое предсказание на 2023 год, которое мы заслужили
41

Сейчас обсуждают

Козак Турчинов
23:17
опять видосы с дырявым pidorasом нацистом кидаешь??? этого петуха уже ловили на фейках
Курс доллара на Aliexpress подскочил выше 81 рубля
RedStone
23:17
тогда Вам матплата 1151 + мутант + память, влезете на мать+камень типа qtj1 или даже qtj0 в 13-15 тысяч
10 недорогих процессоров, которые будут справляться с играми еще 5 лет
sdsdds sdsdds
23:15
Это как в 1999 Сербы сбили американский супер новый и безумно дорогой самолёт-невидимку F-117 внимание, с древнего советского ЗРК С-125 50-60х годов) А по садам и больницам это ваши же ракеты ПВО при...
Почему модернизированные сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3М так интересуют Запад
Спасти рядового Шешу
23:14
тебя в гугле забанили?
В МО РФ порекомендовали не надеяться на истощение в России запасов «Калибров»
Козак Турчинов
23:14
у тебя оно уже есть судя по дерзости
Собираем ПК до 60 тысяч рублей на Intel - экономим с умом
Козак Турчинов
23:13
+5% лучше чем - 0% с FX
Собираем ПК до 60 тысяч рублей на Intel - экономим с умом
Alex TOPMAN
23:13
Сценарий и режиссуру увидел. И много. А во фриплей без них будет интересно играть?
Свежий геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: инвентарь, аномалии, игра в прятки с кровососом и посиделки у костра
Кружит голову Василек
23:12
тригернулась послушная псина ))) продолжаю дрессировку ))) кстати ты уже дважды признал что ты далбаеб 275+25=? не сумеешь ответить правильно значит ты далбаеб
Украинские власти придумали новую тактику защиты критических объектов от Калибров и Гераней
Козак Турчинов
23:12
подсветки нет. комп бомжарика! у меня все с подсветкой я реальный мажор
Собираем ПК до 60 тысяч рублей на Intel - экономим с умом
Козак Турчинов
23:11
я знаю клоунов которые 35k за 5600x покупали в первые полгода и сидели довольные. щас собирать на am4, когда 13500 с ddr4 нагибает даже 7700X может только упоротый)))
Собираем ПК до 60 тысяч рублей на Intel - экономим с умом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем