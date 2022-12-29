BIT Mining проинформировала китайские правоохранительные органы в Шэньчжэне об инциденте и работает с властями над возвращением украденных активов.





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BIT Mining Limited опубликовала пресс-релиз, в котором сообщается, что пул майнинга криптовалюты, управляемый ее дочерней компанией BTC.com, подвергся кибератаке 3 декабря. В ходе атаки злоумышленники украли криптовалюту на общую сумму около 3 миллионов долларов. BIT Mining проинформировала китайские правоохранительные органы в Шэньчжэне об инциденте и работает с властями над возвращением украденных активов.

Многие майнеры объединяются в группы, известные как майнинговые пулы. В каждом пуле любые добытые биткойны разбиваются и распределяются между всеми майнерами пропорционально размеру их вклада в общую скорость хеширования пула.

Внося свой вклад в пул майнеры криптовалюты могут рассчитывать на стабильное вознаграждение, а не надеяться на случайную награду. Пул BTC.com является одним из крупнейших в настоящее время активных пулов. На пул BTC.com приходилось 3,10% от общего хешрейта сети Биткойн за последние три дня, что делает его шестым по величине пулом майнинга.

К сожалению для всех майнеров, вносящих свой вклад в пул BTC.com, недавняя кибератака привела к исчезновению клиентских активов на сумму 700 000 долларов. Злоумышленники также похитили активы компании на сумму 2,3 миллиона долларов. Тем не менее, BIT Mining пообещала "приложить значительные усилия для восстановления украденных цифровых активов". Согласно пресс-релизу, компания координирует свои действия с правоохранительными органами и уже защитила часть украденных активов BTC.com.

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Тем не менее, BIT Mining еще не раскрыла никаких подробностей о кибератаке, которая способствовала краже активов BTC.com. Учитывая кажущуюся серьезность атаки, вполне возможно, что злоумышленникам удалось украсть конфиденциальную информацию о клиентах или компании в дополнение к цифровым активам. Как показала нам недавняя утечка данных, затронувшая клиентов криптовалютной биржи Gemini, утечка данных может оставаться нераскрытой до тех пор, пока злоумышленники не опубликуют украденную информацию в Интернете. Таким образом, клиенты BTC.com должны быть настороже в отношении потенциальных попыток фишинга в ближайшие месяцы.