реклама
Ранее на этой неделе исследователи Microsoft Defender для IoT обнаружили вредоносные загрузки, которые влияют на устройства Windows и Linux. Эти загрузки, помимо других методов распространения, захватывают локальные устройства в ботнет, используемый для атак на серверы Minecraft по всему миру.
Хакеры всегда ищут новые способы посеять хаос в мире, и что может быть лучше, чем атаковать игровой мир. Ботнет под названием MCCrash создается из вредоносного программного обеспечения, встроенного в инструменты для взлома устройств Windows, откуда оно затем распространяется на устройства Linux или IoT. Затем он распространяется, пытаясь использовать учетные данные по умолчанию на подключенных к Интернету устройствах с поддержкой SSH, таких как устройства IoT.
Интересно, что исследователи отмечают, что этот обширный ботнет в значительной степени захватил российские устройства, и вероятно является частью услуги, которая продается на темных веб-сайтах или форумах. Независимо от того, является ли это платформой DDoS-как-услуга, она работает, чтобы вывести из строя Java-серверы Minecraft, отправив специально созданные пакеты для истощения ресурсов сервера Minecraft. В частности, она использует библиотеку Log4j 2 и ее переменную env для отключения систем.
Исследователи также отмечают, что вредоносное ПО, используемое для ботнета, жестко закодировано для сервера Minecraft версии 1.12.2. Теоретически, оно будет работать с версией сервера Minecraft 1.7.2 до версии 1.18.2, которая охватывает множество серверов Minecraft по всему миру. К счастью изменение внесенное в Minecraft 1.19, не позволяет использовать команды ботнета.
В любом случае, по словам исследователей, этот ботнет особенно опасен из-за использования устройств IoT, что снижает его обнаруживаемость и увеличивает воздействие. Однако, поскольку вредоносное ПО было жестко закодировано для атаки только на версию Minecraft 1.12.2, его возможности значительно более ограничены, хотя в будущем это может измениться или быть скопировано другим ботнетом.