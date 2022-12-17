К сожалению результаты вычислений тестов Geekbench очень мало влияют на игровую производительность.

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Появилось несколько результатов Geekbench для предстоящей GeForce RTX 4070 Ti - карты, ранее известной как RTX 4080 12GB.

В тесте вычислений приложения доступен двадцать один результат: по семь результатов со всеми тремя доступными API: Vulkan, OpenCL и собственное CUDA от NVIDIA. Неудивительно, что показатели CUDA самые высокие, хотя OpenCL не сильно отстает. Эти результаты вычислений никак не влияют на игровую производительность, так что не беспокойтесь об этом слишком сильно.

Конечно, смысл публикации этих предварительных тестов графических процессоров не в том, чтобы сравнивать вычислительные API. Сравнивая эти просочившиеся результаты с тестами других видеокарт, мы заметили несколько любопытных деталей. Во-первых, GeForce RTX 4070 Ti довольно сильно отстает от GeForce RTX 4080, что делает еще более очевидным решение NVIDIA переименовать эту карту.

Тем не менее, сравнения с красной командой также довольно интересны. GeForce RTX 4070 Ti опережает Radeon RX 6950 XT последнего поколения и вероятно при этом потребляет гораздо меньше энергии. Он также превосходит Radeon RX 7900 XT и находится на расстоянии вытянутой руки от топовой модели XTX; мы подозреваем, что новые карты AMD ждут оптимизации драйверов, так как они здесь не выдают ожидаемых результатов.

Эти результаты вычислений Geekbench очень мало влияют на игровую производительность. Помимо тяжелых рабочих нагрузок трассировки лучей, таких как Portal с RTX, игры обычно не используют большие вычислительные массивы на этих картах, а вместо этого сильно нагружают аппаратное обеспечение растровой графики и подсистемы памяти.

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Большинство энтузиастов и инсайдеров ожидают, что GeForce RTX 4070 Ti дебютирует на выставке CES в следующем году. До этого события осталось всего три недели. Большой вопрос связанный с этой картой заключается в том, какой будет окончательная цена. Большинство предположений оценивает ее со скидкой от 100 до 200 долларов по сравнению с объявленной ценой отмененной RTX 4080 12 ГБ в 900 долларов.