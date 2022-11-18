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Ноутбуки Acer Aspire 3 первыми предлагают мобильные процессоры AMD Ryzen 7020 2,4 или 2,8 ГГц
Ноутбуки оснащены графическими процессорами Radeon 610M, 8 ГБ памяти LPDDR5 и 128 ГБ памяти PCIe.
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Acer выпустила новые ноутбуки серии Aspire 3, которые первыми оснащены процессорами AMD Ryzen 7020 и графикой Radeon. Стоимость этих бюджетных моделей начинается от 400 долларов, но при этом они отличаются интересным дизайном и основными функциями, что делает их привлекательными, в частности для студентов.

Базовая модель за 400 долларов (A315-24P) оснащается четырехъядерным процессором AMD Ryzen 3 7320U (базовая тактовая частота: 2,4 ГГц / тактовая частота Boost: 4,1 ГГц) со встроенной графикой Radeon 610M (RDNA 2). Графический процессор Radeon 610M содержит два графических ядра, что в общей сложности составляет 128 шейдерных блоков, поэтому пользователям не следует ожидать значительной производительности в играх, но он может ускорить многие повседневные действия с разумной эффективностью, а также управлять несколькими дисплеями (до 4-х).

При желании пользователи могут выбрать четырехъядерный процессор AMD Ryzen 5 7520U. Ryzen 5 увеличивает базовую тактовую частоту до 2,8 ГГц и частоту Boost до 4,3 ГГц для большей производительности, но в остальном сохраняет то же количество ядер, размеры кэша, 610M GPU и TDP 15 Вт. Процессоры серии Ryzen 7020 под кодовым названием Mendocino построены на архитектуре AMD Zen 2, в которой используется более новый 6-нм техпроцесс, повышающий энергоэффективность.

Базовая модель за 400 долларов дополнена 8 ГБ памяти LPDDR5 и 128 ГБ памяти PCIe. При необходимости хранилище можно расширить до 512 ГБ, но решения для облачного хранения, такие как OneDrive, могут сделать это менее необходимым. Мы действительно хотели бы видеть 16 ГБ ОЗУ в качестве базового уровня в наши дни, но этот компромисс понятен, учитывая стоимость памяти DDR5 - просто имейте в виду, что ОЗУ нельзя заменить.

Ноутбук имеет Wi-Fi 6, два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Гбит/с) и один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Гбит/с). Порт Type-C также поддерживает зарядку (5 В) и DisplayPort через USB, но большинство пользователей, скорее всего, будут использовать полноразмерный порт HDMI 2.1 для внешних дисплеев.

Acer не указывает точную емкость аккумулятора, но сообщает, что он 3-элементный литий-ионный со временем автономной работы до 11 часов. Реальное время автономной работы пока неизвестно, но мы ожидаем, что оно будет приемлемым для обычного школьного или рабочего дня.

Производитель не указывает материал корпуса, но мы не ожидаем алюминиевого или магниевого сплава в этом ценовом диапазоне. Тем не менее, это 15,6-дюймовый ноутбук FHD IPS толщиной всего 1,88 сантиметра и весом 1,77 килограммов. 

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Ноутбук поставляется с урезанной версией Windows 11 Home, которая называется S Mode. Microsoft заявляет, что S Mode оптимизирует безопасность и производительность, разрешая приложения только из Microsoft Store и ограничивая пользователей только использованием Microsoft Edge. Покупатели могут при желании бесплатно перейти на полную версию Windows 11 Home, хотя это необратимо без использования образа для восстановления.

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#acer aspire 3 #amd ryzen 7020
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