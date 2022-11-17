Чтобы защитить себя от сбоев, вызванных неправильным подключением разъема, очень важно, чтобы вы полностью вставили разъем в гнездо, - и чтобы затем вы не натягивали его при прокладке кабеля.

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О проблеме плавления разъемов 12VHPWR на картах GeForce RTX 4090 уже много писалось. Если вы новичок в этой теме, в последних картах GeForce используется новый тип дополнительного разъема питания, и эти разъемы плавятся у некоторых пользователей.

Многие теоретизировали о причине сбоев, и со своей стороны NVIDIA сообщила, что изучает проблему. Это редкая проблема - затрагивает от 0,05 до 0,1% пользователей, по данным производителей. NVIDIA и ее партнеры меняют видеокарты пострадавшим клиентам.

Тем не менее, источник проблемы загадочен, и это беспокоит. По крайней мере, это было загадочно до сегодняшнего дня. Специалисты из Gamers Nexus тщательно изучили проблему и опубликовали 30-минутное видео с описанием причин проблемы.

Сотрудники GN вручную повредили разъем и не смогла воспроизвести сбой таким образом.

GN сообщают, что они определили две конкретные причины плавления разъемов. Одной из них является наличие посторонних предметов в разъеме. Это может произойти из-за ошибки производителя или среды пользователя, но в любом случае мусор в разъеме может привести к тому, что ток пойдет по "параллельному пути". Этот путь будет иметь очень высокое сопротивление по сравнению с основным путем и приведет к чрезмерному нагреву.

Другая проблема, которую GN считает значительно более распространенной, - это ошибка пользователя. Как заявил на прошлой неделе Джон Героу, если вы не вставите разъем полностью, он может плохо соединиться и перегреться. GN фактически проверил это в предыдущем видео о проблеме и не смог вызвать плавление разъема, но как признает сам Стив из GN, он просто недооценил степень, в которой разъем должен быть "плохо установлен".

Разъем, который кажется правильно вставленным, на самом деле вставлен не полностью.

Разъем имеет вставляемую длину 6,5 мм, и мы можем засвидетельствовать, что и Стив, и Джон правы, когда говорят, что полностью установить его сложно. Очень легко привести его в состояние, когда кажется, что он полностью вставлен, но на самом деле это не так, и это состояние может привести к тому, что разъем будет шевелиться в гнезде, особенно если вы возитесь с прокладкой кабелей на другую сторону шасси. Такая неправильная установка может привести к наклону разъема, что значительно увеличивает вероятность неправильного подключения, и в свою очередь может привести к перегреву и плавлению.

Стив уверен в том, что сбои не связаны с тем или иным типом адаптера, поскольку они происходят на адаптерах производства Astron или NTK и даже случались с родными кабелями 12VHPWR. Он считает, что "все разъемы 12VHPWR могут выйти из строя тем или иным способом", но сам разъем полностью безопасен.





Схема GN наиболее вероятной причины большинства отказов.

В конечном счете сбой может случиться с любым, если вы получили неисправный разъем. Чтобы защитить себя от сбоев, вызванных неправильным подключением разъема, очень важно, чтобы вы полностью вставили разъем в гнездо - попробуйте аккуратно вытащить его после этого, чтобы убедиться, - и чтобы затем вы не натягивали его при прокладке кабеля.

Довольно интересно, на что GN пошел, пытаясь найти реальную причину этой проблемы. Канал отправлял соединители, предоставленные пользователями, в лабораторию анализа отказов, где они подвергались рентгеновскому излучению, препарированию и сканированию с помощью электронного микроскопа.

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