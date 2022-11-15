Линейка Exos 2X18 оснащена двойными независимыми приводами, обеспечивающими двукратный прирост производительности по сравнению с жесткими дисками с одним приводом.

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Seagate может официально претендовать на звание самых быстрых механических жестких дисков (HDD) в мире, что касается номинальной пропускной способности. Они появились через год после того, как Seagate представила первый жесткий диск NVMe.

Последние дополнения к линейке систем хранения информации Seagate действительно впечатляют как по емкости, так и по скорости. Для начала Seagate предлагает емкости 18 ТБ и 16 ТБ в семействе Exos 2X18, каждая из которых доступна на выбор с интерфейсами SATA 6 Гбит/с или SAS 12 Гбит/с. Варианты SATA на самом деле немного быстрее, хотя оба они не уступают твердотельным накопителям SATA.

Данные Seagate по этим моделям показывают, что модели SATA способны поддерживать постоянную скорость передачи данных до 554 МБ/с, тогда как диски SAS ненамного отстают со скоростью 545 МБ/с. Чтобы представить эти цифры в перспективе, самые быстрые твердотельные накопители SATA обычно имеют скорость в диапазоне 580 МБ/с. Например, твердотельный накопитель Samsung 870 Evo рассчитан на скорость до 560 МБ/с при последовательном чтении и 530 МБ/с при записи.

Конечно, твердотельные накопители NVMe вытеснили диски SATA в секторе производительности со скоростью чтения и записи, превышающей 7000 МБ/с на территории PCIe 4.0. И в конечном итоге мы увидим, как модели PCIe 5.0 выходят на рынок с удвоенной номинальной производительностью по сравнению с этими моделями.

Однако обычному пользователю будет трудно отличить две идентичные системы, за исключением SSD, одна из которых является моделью NVMe, а другая - моделью SATA. Это было бы заметно в тестах и некоторых задачах (например, при передаче больших файлов), но для простой работы с Windows и обычных вычислительных задач твердотельные накопители SATA по-прежнему кажутся быстрыми.

Особенность Seagate заключается в технологии мультиактуатора MACH.2, представленной несколько лет назад. Линейка Exos 2X18 оснащена двойными независимыми приводами, обеспечивающими двукратный прирост производительности по сравнению с жесткими дисками с одним приводом.

Есть и некоторые программные хитрости. Накопители действуют как два логических блока емкостью 9 ТБ или 8 ТБ, по одному на каждый привод. Однако два привода могут одновременно передавать данные в хост-систему, которая считывает диск как единое устройство.

Другие функции включают скорость вращения шпинделя 7200 об/мин, кэш-память 256 МБ, поддержку мониторинга SMART и скорость передачи данных до 600 МБ/с.

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Seagate не сообщила, когда ее жесткие диски Exos 2X18 будут доступны или сколько они будут стоить. Однако на веб-сайте Seagate есть страница продукта для расширенной линейки.