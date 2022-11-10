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MediaTek представила новую флагманскую систему-на-чипе для Android устройств Dimensity 9200
Новый SoC поддерживает стандарт Wi-Fi 7 и аппаратную трассировку лучей в реальном времени
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Dimensity 9200 заменяет Dimensity 9000 и Dimensity 9000+ как самое мощное решение на базе мобильного чипа от MediaTek, а также дает дополнительные преимущества, такие как поддержка стандарта Wi-Fi 7 и аппаратная трассировка лучей в реальном времени.

Dimensity 9000 удивил как первый мобильный чип, демонстрирующий 4-нанометровую ДНК. Построенный на архитектуре Arm v9, чип оснащен 8-ядерным процессором, состоящим из ядра Cortex-X2 с тактовой частотой 3,05 ГГц, трех ядер Cortex-A710 с тактовой частотой 2,85 ГГц и четырех ядер Cortex-A510 с тактовой частотой 1,8 ГГц с графическим процессором Arm Mali-G710 MC10. Затем последовало обновление Dimensity 9000+ с той же конфигурацией 1+3+4, но с частотой основного ядра до 3,2 ГГц.

Dimensity 9200 повышает ставку с Cortex-X3 с тактовой частотой 3,05 ГГц и тремя ядрами Cortex-A715 с тактовой частотой 2,85 ГГц для более ресурсоемких задач, а также использует те же четыре ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 1,8 ГГц для менее требовательных рабочих нагрузок. Также система оснащена графическим процессором Immortalis-G715.

На первый взгляд может показаться, что MediaTek сделала шаг назад с более низкой тактовой частотой по сравнению с Dimensity 9000+. Тем не менее компания отмечает, что это первый чип для смартфонов с ядром Cortex-A3, работающим на частоте более 3 ГГц. 

MediaTek не проводит прямых сравнений с Dimensity 9000+, но по сравнению с Dimensity 9000 по утверждении компании Dimensity 9200 на 12% производительнее в одноядерном тесте Geekbench и на 10% в многоядерном тесте. По данным MediaTek, при этом он потребляет на 25 процентов меньше энергии. Такое повышение эффективности потенциально может снизить срок службы батареи.

Более интересным обновлением является графический процессор. MediaTek заявляет о повышении графической производительности на 32% при снижении энергопотребления на 41%. Конечно, эти цифры основаны на единственном тесте - GFXBench Manhattan 3.0, - но даже приближение к этим показателям будет означать впечатляющий рост.

Также стоит отметить, что это первый чип для смартфонов, использующий графический процессор Arm Immortalis-G715 с аппаратной трассировкой лучей. Кроме того, он поддерживает такие игровые возможности, как затенение с переменной скоростью (VRS), Vulkan 1.3 и вывод с разрешением 5K.

Помимо обновлений процессора и графического процессора, Dimensity 9200 отличается широкими возможностями подключения. Главной среди них является поддержка Wi-Fi 7  со скоростью загрузки до 6,5 Гбит/с.

Конечно ваша сеть также должна поддерживать Wi-Fi 7, чтобы в полной мере использовать протокол стандарта беспроводной связи, поэтому на данный момент это скорее повод для хвастовства. Он также поддерживает Bluetooth 5.3 и возможность подключения 5G. Что касается последнего, Dimensity 9200 поддерживает как Sub-6GHz, так и mmWave.

Вся вычислительная мощность и причудливые возможности подключения не имеют большого значения, если смартфон плохо фотографирует. MediaTek делает все возможное, чтобы избежать этого, добавляя процессор сигналов изображения Imagiq 890 (ISP) в Dimensity 9200.  MediaTek сообщает, что по сравнению с традиционной RGB-подсветкой Imagiq 890 обеспечивает на 30 % более яркое изображение, что улучшает ночную фотосъемку и дает на 20 % больше деталей.

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#mediatek #dimensity 9200
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