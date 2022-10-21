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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Блок искусственного интеллекта IBM содержит 23 миллиарда транзисторов
Его можно установить в компьютер так же, как стандартную видеокарту.
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IBM демонстрирует свою первую полноценную систему на кристалле, предназначенную для запуска и обучения моделей глубокого обучения быстрее и эффективнее, чем ЦП общего назначения. Голубой гигант называет это блоком искусственного интеллекта (AIU), и одной из примечательных особенностей является то, что клиенты могут установить его так же, как стандартную видеокарту.

"Ее можно подключить к любому компьютеру или серверу со слотом PCIe", - отмечает IBM Research в своем блоге, анонсирующем карту.

Как бы то ни было, AIU не является графическим ускорителем, таким как карты NVIDIA GeForce RTX 4090 или Intel Arc A770. Он считается специализированной интегральной схемой (ASIC), что по сути означает, что он создан для конкретной задачи, а не для рабочих нагрузок общего назначения. Например, существуют ASIC предназначенные для более эффективного майнинга биткойнов, чем GPU.

В этом случае AIU от IBM предназначен для рабочих нагрузок глубокого обучения. IBM заявляет, что его можно запрограммировать для выполнения любой задачи глубокого обучения, будь то анализ изображений на экране или обработка устной речи и слов. Также сообщают, что он оптимизирует рабочие процессы ИИ, отправляя данные напрямую с одного вычислительного механизма на другой.

IBM не создавала свой AIU с нуля. Вместо этого он основан на ускорителе искусственного интеллекта, используемом в 7-нанометровом чипе Telum компании, на котором работает ее система z16. AIU представляет собой масштабированную версию, построенную на 5-нанометровом узле и имеющую 32-ядерную конструкцию с 23 миллиардами транзисторов.

"Ядра ИИ, встроенные в Telum, а теперь и наш первый специализированный чип ИИ, являются продуктом дорожной карты AI Hardware Center по увеличению мощности вычислений ИИ IBM. Из-за времени и затрат, связанных с обучением и запуском моделей глубокого обучения, мы едва коснулись того, что может предложить ИИ, особенно для предприятий", - говорят в IBM Research.

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Цель IBM - повышать эффективность оборудования ИИ в 2,5 раза каждый год, и к 2029 году ожидается, что модели ИИ будут работать в 1000 раз быстрее, чем это было возможно всего три года назад. Блок искусственного интеллекта - первый шаг в этом направлении.

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#ibm #блок искусственного интеллекта
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