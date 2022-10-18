Установка ее будет болезненной; вам нужно не только удалить оригинальный модуль активации сокета - но и приобрести 4 соответствующих винта.

реклама

Socket AM5 от AMD является заметным улучшением по сравнению с Socket AM4 в том смысле, что невозможно (или, по крайней мере, гораздо сложнее) случайно выдернуть процессор из сокета при замене радиаторов. Тем не менее, у него есть свои проблемы. Главной из которых является конструкция с вырезами в процессоре IHS, которая может привести к накоплению трудно поддающихся очистке загрязнений термопастой вокруг процессора. Noctua уже показала свое решение этой проблемы, но у Thermalright есть аналогичное решение: AM5 Secure Frame.

Установка ее будет болезненной; вам нужно не только удалить оригинальный модуль активации сокета (SAM) - это зажим, который обычно присутствует на материнских платах AM5 для удержания процессора в сокете LGA, - но вам также нужно будет найти несколько подходящих винтов. На платформах Intel вы можете повторно использовать оригинальные винты, но на Socket AM5 они привязаны к SAM и не могут быть удалены без повреждения. Вы можете снять SAM с задней панели - но вы не можете выкрутить винты из самого SAM.

рекомендации RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3080 Ti - цена упала на порядок RTX 3080 - цены идут к 60 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Защитная рамка AM5 изготовлена из алюминия и может быть окрашена в красный или черный цвет на ваш выбор. На странице продукта указано, что набор включает в себя L-образную отвертку, а также 2 грамма термопасты TF7 от Thermalright. Мы не рекомендуем использовать данную рамку для экстремального разгона.