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Последнее обновление Apple для iPhone исправляет уведомления, ускоряет работу камеры и многое другое
Обновления для iPhone и Apple Watch доступны с сегодняшнего дня.
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Владельцы Apple iPhone и Watch увидят новое обновление на своих устройствах для устранения некоторых ошибок, связанных с iOS 16 и watchOS 9. Обновления 16.0.3 для iOS и watchOS 9.0.2 направлены на исправление таких проблем, как сбой электронной почты и низкая громкость микрофона.

iOS 16 привнесла в iPhone усовершенствования, в том числе совершенно новые функции персонализации, более глубокую аналитику и больше способов удобного общения. Но, как и в случае с любым новым программным обеспечением, оно не обошлось без ошибок и новых головных болей. Последнее обновление Apple iOS, устраняет некоторые ошибки, с которыми сталкивались владельцы нового iPhone 14.

Одна из проблем, о которой сообщалось, связана с функцией Apple CarPlay. Владельцы сообщили, что их почти не слышали те, с кем они разговаривали. Последнее обновление должно решить эту проблему, устранив низкий уровень громкости микрофона при использовании функции CarPlay. Еще одна проблема, которую решают владельцы iPhone 14, связана с приложением "Почта". Похоже, что после получения неправильного электронного письма приложение просто вылетает при запуске.

Если у вас есть модель iPhone 14 Pro, возможно, у вас было несколько дополнительных ошибок, с которыми вы сталкивались. Владельцы сообщают, что на их устройствах возникают проблемы с уведомлениями, а также с приложением "Камера". Надеемся, что после загрузки нового обновления владельцы Pro и Pro Max больше не будут сталкиваться с задержкой уведомлений и медленным запуском приложения "Камера".

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Владельцы Apple Watch также захотят проверить наличие нового обновления для своих умных часов. Последняя версия watchOS 9.0.3 устраняет прерывание звука в Spotify, ошибки синхронизации с Wallet и Fitness при настройке новых Apple Watch, ошибку микрофона и проблему с уведомлениями о будильнике, которые не работают должным образом.

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#apple watch #iphone 14
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