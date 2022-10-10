Согласно пресс-релизу Gigabyte, инновации были сделаны как в материнской плате, так и в модулях памяти, чтобы обеспечить быструю, но не обжигающую скорость.

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Gigabyte предлагает высокую производительность памяти на своих новых материнских платах Z790 Aorus Xtreme и Master для процессоров Intel 13-го поколения Core Raptor Lake. А в сочетании с модулями памяти T-Force Delta RGB DDR5 7200 от TeamGroup материнские платы Aorus смогли увеличить частоту памяти DDR5 до 7950 МГц. Вдобавок к этому память не нуждалась в LN2 или даже в жидкостном охлаждении - все что требовалось от системы, - это качественный воздушный кулер.

Когда память DDR5 начала выходить на массовый рынок с появлением процессоров Intel 12-го поколения Core Alder Lake, мы увидели немало рекордов по разгону памяти в диапазоне от DDR5-8000 до DDR5-8704. Однако оверклокеры той эпохи использовали экстремальные методы для достижения этих скоростей, такие как охлаждение жидким азотом LN2. Aorus и TeamGroup добились своего благодаря скромному воздушному кулеру.

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Успех товарищей по команде разработчиков ПК стал возможен благодаря новому дизайну экранированной маршрутизации памяти. "Благодаря оптимизации ширины, длины и стиля трассировки памяти от моделирования высокопроизводительных вычислений до фактической реализации общий импеданс между контроллером памяти ЦП и модулями памяти снижается", - поясняет Gigabyte. "Кроме того, благодаря печатной плате с низкими потерями сигнала потери сигнала внутри печатной платы и внешние помехи значительно снижаются, что может поддерживать высокоскоростную передачу сигнала DDR5 для достижения более высокой скорости памяти".