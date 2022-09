На данный момент Call of Duty: Warzone 2 имеет дату выхода 16 ноября 2022 года.

реклама

До выхода продолжения игры Call of Duty в жанре королевской битвы от Activision под названием Call of Duty: Warzone осталось чуть меньше двух месяцев. На данный момент Call of Duty: Warzone 2 имеет дату выхода 16 ноября 2022 года, за исключением каких-либо изменений. 16 сентября во время демонстрации Call of Duty Next фанаты смогли увидеть, как некоторые из их любимых стримеров приняли участие в предварительном тестировании сиквела.

В Warzone 2, если вы выбываете с поля битвы, вы теряете все свое снаряжение и попадаете на арену боя 2 на 2. Игроки в ГУЛАГе смогут добывать в нем новое снаряжение, и если они победят своих противников, то смогут вернутся на поле битвы. Если одному из вас удастся найти и победить ИИ-противника, известного как Тюремщик, вы сможете сбежать из ГУЛАГа потенциально невредимым от своих противников и с любым снаряжением, которое вы подобрали.

Аль-Мазра, новая карта Warzone 2, огромна и включает в себя довольно большое количество локаций с отсылками к предыдущим играм Call of Duty.

В локации Warzone 2 Quarry - это массивный известняковый карьер, который также является одной из крупнейших отраслей промышленности в городе Аль-Мазра. Тем не менее, поклонники Call of Duty: Modern Warfare 2 могут просто заметить, что они были здесь раньше.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Согласно легенде локация Al Mazrah City, это был идеальный город, в котором проживало более миллиона человек, которых быстро вытеснили в трущобы.