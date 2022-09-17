Предложения Intel 13-го поколения будут немного быстрее в многопоточных рабочих нагрузках, а их аналоги Ryzen 7000 - в малопоточных приложениях.

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Процессоры AMD Ryzen 7000 будут выпущены в ближайшие недели. Благодаря архитектуре ядра Zen 4, 5-нм техпроцессу TSMC и совершенно новой платформе AM5 нам пообещали серьезное повышение производительности. Сегодня опубликован еще один такой тест Ryzen 9 7950X, работающий с максимальной тактовой частотой 5,85 ГГц.

Мы получаем одноядерную оценку 2213 баллов и многоядерную оценку 22 443 балла. По сравнению с его конкурентом Alder Lake, Core i9-12900K, это скромный прирост: 10% в первом и примерно 20% во втором тесте. Это не очень обнадеживающие цифры, особенно в многопоточном тесте. Raptor Lake настроен на удвоение количества ядер E до 16 (всего 24), что означает, что предложения Intel 13-го поколения будут немного быстрее в многопоточных рабочих нагрузках, а их аналоги Ryzen 7000 - в малопоточных приложениях.

Более пристальный взгляд на показатели производительности немного проясняет ситуацию. Ядра Gracemont на i9-12900K значительно улучшают крипто производительность, делая его лучшим чипом в тесте и на 40-50% быстрее, чем Ryzen 9 7950X. В тестах с целыми числами и числами с плавающей запятой последний имеет удовлетворительное преимущество в 20-25% по сравнению со своим гибридным конкурентом. Интересно, что флагман Zen 4 одинаково быстрее топового чипа Intel как в тестах с целыми числами, так и с числами с плавающей запятой. Обычно он лидирует в первом, предлагая примерно одинаковые уровни производительности во втором.

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