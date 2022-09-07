Глава компании Meta Марк Цукерберг обратился к Facebook, чтобы предложить взглянуть на гарнитуру Quest Pro VR. Ожидается, что грядущая гарнитура, ранее известная как Project Cambria, обеспечит скачок в реализме и впервые создаст ощущение "социального присутствия" для пользователей, встречающихся в мирах виртуальной реальности.

В своем посте в социальной сети Цукерберг просто объявил: "Увидимся на Meta Connector 11 октября". К этой строчке прилагалось изображение, которое вы видите поверх этой новостной статьи. Вы можете увидеть улыбающегося Цукерберга, поворачивающегося направо, одетого в ранее невиданный наголовный дисплей (HMD). Изображение стратегически обрезано, поэтому мы не видим большую часть новой гарнитуры VR.

В конце прошлого месяца мы сообщали о появлении Цукерберга в программе Joe Rogan Experience. Во время этого популярного ток-шоу подкастов босс Meta намекнул, что Meta Quest Pro / Project Cambria станет главной достопримечательностью предстоящей конференции Connect в октябре. Вместо того, чтобы говорить о HMD по имени, Цукерберг стремился рассказать об опыте, который получают пользователи Meta VR. Ключевые моменты заключались в том, что новая технология в модернизированном HMD будет использовать точное отслеживание глаз и лица в реальном времени, чтобы воспроизвести ваши самые сложные личные выражения в метавселенной на лице вашего аватара. Эти тонкости являются важной частью человеческого невербального общения, считает Цукерберг. Он сказал Рогану, что пользователи впервые почувствуют, что они действительно находятся в зрительном контакте с другими пользователями метавселенной.