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Qualcomm представляет платформы Snapdragon 6 и 4 Gen 1

Для повышения производительности устройств среднего и бюджетного классов.
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Сегодня Qualcomm представил мобильные платформы Snapdragon 6 Gen 1 и Snapdragon 4 Gen 1. Эти SoC следуют новым соглашениям об именах, введенным во флагманской 8-й серии компании, начиная с Snapdragon 8 Gen 1. Qualcomm разработала эти процессоры 6-й и 4-й серий для среднего и массового рынков.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ориентирован на обеспечение улучшенных возможностей захвата изображений и более плавного игрового процесса на устройствах среднего уровня. SoC объединяет три процессора сигналов изображения - Spectra Triple ISP, что позволяет устройствам захватывать изображение с трех камер одновременно. У него есть приложения для вычислительной фотографии, включая поддержку датчиков изображения HDR со смещением, впервые в 6-й серии. Система также поддерживает датчики с высоким разрешением до 108 МП и включает AI De-Noising (AIDE) для улучшения внешнего вида изображений при слабом освещении.

Snapdragon 6 Gen 1 (SM6450) построен на 4-нм техпроцессе, который обеспечивает значительно улучшенную вычислительную производительность по сравнению со Snapdragon 695 5G. Qualcomm указывает на улучшение до 35% более быстрого рендеринга графики графическим процессором Adreno и до 40% более быстрой обработки процессором Kryo по сравнению с его предшественником. Утверждается, что это подходит для обеспечения 60 кадров в секунду или более в играх HDR с высококачественными визуальными эффектами и откликами в реальном времени. Обычно процессоры среднего уровня не подходят для высококлассных мобильных игр, но Qualcomm приложила усилия для улучшения производительности с момента появления Snapdragon 730G в 2019 году.

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Qualcomm еще больше расширяет возможности игр благодаря нескольким другим возможностям. Snapdragon 6 Gen 1 поддерживает шейдинг с переменной скоростью. Это метод, который позволяет графическому процессору применять разную производительность рендеринга к разным областям кадра. Области с низким приоритетом не требуют особого внимания и могут обойтись меньшим количеством деталей для оптимизации ограниченных вычислительных ресурсов. SoC также оснащен обновленными технологиями Qualcomm Jank Reducer v2.0 и Color Plus 2.0 для более плавного и яркого игрового процесса. Он поддерживает дисплеи до FHD+ с частотой обновления 120 Гц.

Что касается Snapdragon 4 Gen 1 (SM4375) он ориентирован на улучшение повседневных задач с использованием 6-нанометрового техпроцесса. Он поддерживает технологию Qualcomm Quick Charge 4+, которая может заряжать до половины емкости аккумулятора устройства за 15 минут. Snapdragon 4 Gen 1 обещает до 15% прироста производительности процессора Kryo и до 10% производительности графического процессора Adreno по сравнению с платформой Snapdragon 480 5G. Qualcomm утверждает, что SoC может обрабатывать некоторые заголовки AAA с высокой частотой кадров с минимальными потерями.

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