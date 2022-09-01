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DDR5 может достичь уровня цен DDR4 к середине 2023 года

AMD продвигает внедрение DDR5 с AM5 и собственным открытым стандартом памяти EXPO, хотя по-прежнему будет поддерживать Intel XMP.
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С момента запуска DDR5 была невероятно дорогой частью головоломки при сборке ПК, но AMD считает, что мы можем увидеть значительное снижение цен по сравнению с DDR4 в следующем году - говорит Дэвид Макафи.

На этой неделе AMD анонсировала свои новые процессоры Ryzen серии 7000 с совершенно новой платформой AM5, созданной для поддержки как PCIe 5.0, так и DDR5. Как и большинство новых технологий в последнее время, новые комплекты памяти либо невозможно найти, либо они чрезвычайно дороги, намного дороже, чем модули DDR4.

Intel первой предложила поддержку новейшего стандарта памяти для своих процессоров Alder Lake , но встроила обратную совместимость с DDR4, чтобы по-прежнему иметь возможность предлагать более доступный путь к платформе. Это было необходимо, учитывая непомерно высокие цены и нехватку модулей памяти DDR5 во время последнего запуска Intel.

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AMD, однако, не отказывается от поддержки DDR5 со своей платформой AM5 и с самого начала идет ва-банк. Прошел год после запуска Intel Alder Lake, и это решение обретает больше смысла. Во-первых, это означает, что AMD не нужно тратить ресурсы на обеспечение совместимости с уходящей спецификацией оборудования, но цены и доступность сильно изменились за последние три месяца.

AMD также не полагается на работу Intel с функциями XMP для DDR5. Компания работает с производителями памяти над созданием нового открытого стандарта профилей разгона памяти под названием EXPO.

"Очевидно, что DDR5 - это правильный выбор сегодня,- заявил Макафи на мероприятии, посвященном анонсу Ryzen 7000 в Остине, - и тот, который рассчитан на будущее, поскольку технология продолжает развиваться со временем.

"Мы знаем, что энтузиасты Ryzen любят разгонять свою память, чтобы обеспечить максимальную скорость передачи данных и минимальные задержки памяти для максимальной производительности игр. Именно поэтому платформа AM5 также представлена с технологией AMD EXPO для расширенных профилей для разгона".

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