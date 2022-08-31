В рестлинговом бизнесе AEW начал предлагать альтернативу WWE и делать ставку на ностальгическую свободу, которую раньше предлагал профессиональный рестлинг. AEW: Fight Forever также стремится к тем же двум вещам. Огромная проблема с современными играми о борьбе заключается в том, насколько устаревшими и скучными они могут казаться.

AEW: Fight Forever, безусловно, является возвратом к свободе. Бери и играй - лучший способ описать игру. Это просто и понятно. У вас есть кнопка удара рукой, удара ногой и захвата. Вы также можете удерживать кнопку, чтобы выполнить более сильную атаку. Для всех трех вы также можете использовать кнопки направления, чтобы выбрать другой тип атаки. Если вы играли в любую из более ранних игр WWF/E, это будет похоже на езду на велосипеде. В обороне у вас есть кнопка блокировки, которая может отменить удар или захват, если правильно рассчитано время.

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Во время боя вы будете набирать обороты, продвигаясь к своему фирменному приему и завершающему удару. Смешивание ваших атак поможет в этом и также необходимо быть сильным в защите.



