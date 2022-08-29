Snap только что выпустила обновление для Snapchat, которое добавляет функцию двойной камеры и, как следует из названия, позволяет пользователям одновременно использовать переднюю и заднюю камеры для съемки контента. Обновление выглядит как ответ на приложение для социальных сетей под названием BeReal, которое стало популярным за последние пару месяцев и предлагает ту же формулу.

С новым обновлением пользователи Snapchat смогут увидеть новую опцию, когда коснутся панели инструментов камеры. Функция двойной камеры поставляется с четырьмя различными макетами, и пользователи смогут расположить камеру в вертикальной или горизонтальной ориентации, вы также получите доступ к режиму "картинка в картинке". Вырезанный макет возьмет все, что снято на заднюю камеру, и установит его в качестве фона. Излишне говорить, что помимо вдохновения, Snapchat движется в новом направлении с точки зрения функций.

Кроме того, пользователи по-прежнему смогут в полной мере использовать такие инструменты, как музыка, наклейки и линзы.

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Однако все мы знаем, что Snapchat -не единственная компания, которая заинтересовалась новым форматом. Instagram также имеет аналогичную функцию, которая в настоящее время находится в стадии тестирования, но пока что BeReal - единственное популярное приложение в этом роде.