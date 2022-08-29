Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Snapchat имеет новую функцию двойной камеры для захвата моментов по-новому

Обновление Snapchat доступно на устройствах iOS уже сегодня и будет выпущено для телефонов Android через пару месяцев.
[ ] для раздела Блоги
+
-20 000р на 3080 ASUS = дешевле Palit
3090 за 100 тр в Ситилинке
-30% на 6700XT ASUS
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр

Snap только что выпустила обновление для Snapchat, которое добавляет функцию двойной камеры и, как следует из названия, позволяет пользователям одновременно использовать переднюю и заднюю камеры для съемки контента. Обновление выглядит как ответ на приложение для социальных сетей под названием BeReal, которое стало популярным за последние пару месяцев и предлагает ту же формулу.

С новым обновлением пользователи Snapchat смогут увидеть новую опцию, когда коснутся панели инструментов камеры. Функция двойной камеры поставляется с четырьмя различными макетами, и пользователи смогут расположить камеру в вертикальной или горизонтальной ориентации, вы также получите доступ к режиму "картинка в картинке". Вырезанный макет возьмет все, что снято на заднюю камеру, и установит его в качестве фона. Излишне говорить, что помимо вдохновения, Snapchat движется в новом направлении с точки зрения функций.

Кроме того, пользователи по-прежнему смогут в полной мере использовать такие инструменты, как музыка, наклейки и линзы.

реклама

Однако все мы знаем, что Snapchat -не единственная компания, которая заинтересовалась новым форматом. Instagram также имеет аналогичную функцию, которая в настоящее время находится в стадии тестирования, но пока что BeReal - единственное популярное приложение в этом роде.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

snapchat
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
26
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
11
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
19
Главные игры августа 2022 года
17
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
34
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29
Ретроклокинг: история Super HEDT
44

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
26 августа 2022 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
634
Россияне активно закупаются электроникой на AliExpress в период повышенных таможенных лимитов
14
Coca-Cola в России не исчезнет, а просто будет продаваться под новым брендом
45
SpaceX расплавила еще один ракетный двигатель в рамках агрессивной кампании по запуску
5
В серии графических процессоров AMD Navi 3X может появиться вариант, объединяющий 9 чиплетов
2
В сентябре ожидается рекордное снижение цен на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 60
8
Китай готовится к "сами знаете чему" - внесены поправки в закон о национальной обороне
27
Майнинг Эфира перестал приносить ощутимую прибыль перед переходом на PoS, а альтернатив пока нет
38
На что способен самый быстрый российский 16-ядерный процессор Эльбрус-16С в Cyberppunk 2077
40
Поддельные SSD из Китая объемом 30 и 60 ТБ вышли на мировой рынок
6
В Интернете появились SSD емкостью 30 ТБ по цене 39 долларов
3
Дроны, собирающие урожай фруктов, создали в Израиле
2
Оптимальные видеокарты NVIDIA лета 2022г по мнению автора Overclockers – 6 GPU на любой кошелёк
11
Intel работает над внедрением технологии Smooth Sync в графический драйвер Linux для видеокарт Arc
+
AMD начинает производство 9 графических процессоров Chiplet RDNA 3: 16 384 ядра и 32 ГБ памяти GDDR6
4
Apple упростила слежку за пользователями благодаря режиму "Lockdown"
+
Японские коллекционеры охотятся за кассетными плеерами на вторичном рынке
14
AMD работает над графическим процессором следующего поколения с 13 чипами
3
Американский беспилотник-рекордсмен Zephyr попал в "засекреченное крушение"
10
AMD Ryzen 9 7950X имеет максимальную тактовую частот 5,85 ГГц
19

Популярные статьи

Почему AMD - плохая платформа для тестирования
116
Почему мне очень понравился сериал Dark Matter. Часть I
20
Продажа видеокарт майнерам - бизнес от которого невозможно отказаться, но нужно пережить POS
25
Обзор смартфона Hotwav W10 - бюджетный монстр с аккумулятором на 15 000 мА·ч
14
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 1
11
Очень краткий обзор SSD Apacer AS350X 512GB AP512GAS350XR-1
14

Сейчас обсуждают

Игорь Гурьянов
21:30
Верно, но я тоже бывало доставал целиком с проуом, и спасибо GD900 которая сохнет через полгода. С MX норм все как по инструкции
Почему AMD - плохая платформа для тестирования
XAM
21:28
Не обращай внимания, его парень ему жопу порвал, вот и бесится.
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Игорь Гурьянов
21:28
Да нет не одному, у меня на ам3 fx6300 и 4100 за 5 лет раз 10 точно выдергивались с процом и все норм и 3 раза доставал razen 5 3500x (спасибо китайской пасте GD900) когла паста высыхает реально отлеп...
Почему AMD - плохая платформа для тестирования
XAM
21:27
Ципсошникам завезли новые вещества. Сколько эмоций. Сегодня вечерком заценю сколько положили укроботов наши доблестные военные.
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Серегарус
21:27
конечно готов.. кокакола вон "Добрый" кола, Нокиа станет каким-нибудь Айконом.. а нет- зайдут китаёзы...
Nokia собирается свернуть присутствие в России к концу года
Leonator
21:26
Так старались, зазывали оригиналов, запретили серый импорт, мирились с завышенным изначально ценником - и вот результат. Надеюсь, потом будут поумнее, и не будут таких тепличных условий создавать. Хот...
Logitech уходит из России и увольняет всех сотрудников
XAM
21:25
Если и так, то может себе позволить. В отличии от салорейха, которого пользуют во все щели не спрашивая.
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
XAM
21:24
Да. Потому что не все успели построить, так как львиная доля ресурсов уходила на неразвитые окраины. Люди потому и жили в бараках, что они достались им бесплатно и они ждали переселения в новое жилье....
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Серегарус
21:24
или 20 населений литвы
Число игроков GeForce Now превысило население Москвы
Артём Николаев
21:23
Я ненавижу всех одинаково, так что нет) А Хуавей точно так же под токсичными санкциями, им придётся выбирать, с кем дружить, с РФ или с западным рынком. В лучшем случае и Европка, и китайцы будут дел...
Nokia полностью уйдёт из России до конца года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем