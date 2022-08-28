Компания PC Games Hardware протестировала несколько игр на графической карте Intel Arc Alchemist A380, пока единственной графической карте Arc, доступной для настольных ПК, и обнаружила, что для новичка она работает достаточно хорошо. Веб-сайт провел тестирование не для сравнения с другими видеокартами, а для демонстрации того, насколько хорошо драйверы Intel Arc работают в списке из 50 игр (старых и современных).

В то время как Intel усердно работала над настройкой производительности своих графических процессоров Arc в современных API, таких как DX12 и Vulkan, старые игры, использующие API DX11, DX12 и OpenGL, до сих пор не получили хорошей поддержки.

И по уважительной причине. Intel только недавно вышла в категорию, где такие компании, как NVIDIA и AMD, присутствуют на рынке уже много лет. Intel неустанно работала над оптимизацией и исправлением любых несоответствий и ошибок в играх, выпущенных ранее за последние несколько десятилетий.

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Лиза Пирс, вице-президент и генеральный менеджер группы визуальных вычислений в Intel, подтвердила, что Intel работает над "оптимизацией производительности графического процессора Arc" для API: DirectX 9 и 11. DirectX 11 и 12 похожи, но новый API предлагает дополнительные возможности оптимизации и исправления, которых не было в предыдущих версиях. Множество старых игр отлично подходит для некоторых геймеров, поскольку теперь есть отмеченные наградами игры, которые игроки могут попробовать сами. Но в более старых играх пользователям не нужны мощные графические карты, поскольку технология менее продвинута.

Более недели назад Intel выпустила новый драйвер, устранивший множество несоответствий с совместимостью их видеокарты и панели управления, что не было хорошо принято в компьютерных сообществах. Опять же, Intel, похоже, пытается "догнать" NVIDIA и AMD в отношении их конкретной технологии графических процессоров. Благодаря отзывам технического сообщества и другим отзывам Intel изучает, что требуется для большей совместимости и оптимизации для нового Arc A380.

К сожалению, Intel разветвила драйверы серии Arc, поэтому многие системные требования неверны и вызывают проблемы, такие как ошибки при запуске игры. Компания также должна работать напрямую с разработчиками видеоигр, чтобы их продукты работали должным образом.

Intel Arc результаты тестирования на работоспособность игр (1999 - 2022)

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