Недавний впечатляющий скачок цены Эфириума во многом является следствием ажиотажа, который постоянно нарастал вокруг предстоящего события слияния, и часто повторяемого прогноза о том, что вторая по величине криптовалюта в мире по рыночной капитализации вот-вот превратится в почти идеальный дефляционный актив в мире, охваченном бушующей инфляцией. Однако, как и почти все в жизни, реальность гораздо более сложная.

Напомним, что предстоящее мероприятие по слиянию формализует переход Эфириума от механизма аутентификации транзакций Proof-of-Work (PoW), когда майнеры тратят вычислительную мощность, чтобы получить право на аутентификацию входящих транзакций, к механизму, основанному на Proof-of-Stake (PoS), где валидаторы блокируют определенное количество Эфириума в выделенных узлах, чтобы конкурировать друг с другом за аутентификацию транзакций и ввод новых блоков в цепочку.

Все согласны с тем, что предстоящее слияние резко сократит выпуск Эфириума. В конце концов, PoS-фреймворк намного эффективнее, чем тот, что основан на PoW, и требует затрат значительно меньшего количества ресурсов. В настоящее время майнеры несут ответственность за выпуск около 13 000 ETH в день. С появлением системы аутентификации транзакций PoS поначалу для аутентификации транзакций будет выдаваться всего около 2000 ETH в день. По мере роста монет, размещенных в сети Эфириума , ожидается, что эта ежедневная эмиссия вырастет примерно до 5000 ETH, что по-прежнему соответствует снижению более чем на 60 процентов.

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Механизм сжигания Эфириума лежит в основе большей части недавних дефляционных прогнозов. Этот механизм был представлен как часть нововведения Ethereum Improvement Proposal (EIP). Была введена базовая плата, которая определялась в режиме реального времени с использованием перегрузки сети в качестве основного входа. Эта базовая комиссия сжигается, в то время как вознаграждение валидаторов в основном состоит из двух переменных: платы за чаевые, которая представляет собой затраты, понесенные пользователем для определения приоритета обработки конкретной транзакции, и субсидии на блок, которая в настоящее время зафиксирована на уровне 2 ETH за блок и делится поровну между всеми валидаторами.

Однако здесь есть проблема. Повышенный прожиг требует перегрузки сети, которой уже давно не существует. На самом деле, за исключением нового сенсационного явления, такого как запуск торгов виртуальной недвижимостью в инициативе метавселенной BAYC, которая в последний раз вызвала резкий скачок комиссий Эфириума, ожидается, что базовая комиссия, а следовательно, и сжигание, останется приглушенным. Это подрывает дефляционные прогнозы Эфириума .

Виталий Бутерин еще в июле заявил, что ежегодная эмиссия ETH будет равна 166-кратному квадратному корню из количества поставленных монет после слияния. На данный момент в Beacon Chain было поставлено 13,369 миллиона монет Эфириума . Применяя расчеты Бутерина, годовая эмиссия Эфириума на основе текущего уровня ставок составляет 606 959,54 ETH или 1 662,90 ETH в день. Теперь, за последние 7 дней, было сожжено 7 099 ETH, что соответствует ежедневной скорости сжигания 1 014,14 ETH.

Как видно из этого простого расчета выше, при преобладающей сетевой активности Эфириума будет продолжать добавлять 648,76 ETH к своему чистому предложению в день, что далеко от дефляции. Конечно, учитывая, что активность ставок, как ожидается, будет расти в геометрической прогрессии после слияния, это чистое увеличение предложения Эфириума станет только более заметным, если не будет резкого увеличения общей сетевой активности.

Итак, почему существует такое резкое расхождение между теми, кто предсказывает дефляционное будущее Эфириума, и теми, кто призывает к осторожности? Что ж, проблема сводится к предположениям аналитиков о базовой комиссии Эфириума. Если вы прогнозируете массовый всплеск, основываясь на недавней исторической норме, очевидно, скорость сжигания Эфириума будет увеличиваться, тем самым предвещая дефляционные попутные ветры. Однако, если вы ожидаете, что базовая комиссия останется на текущем уровне, то вторая по величине криптовалюта в мире по рыночной капитализации продолжит оставаться инфляционной.

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