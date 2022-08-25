Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и корпорация Space Exploration Technologies (SpaceX) решили отложить предстоящий пилотируемый запуск на Международную космическую станцию (МКС), о чем космическое агентство объявило ранее сегодня. НАСА отправляет астронавтов на МКС на космическом корабле SpaceX Crew Dragon, и предстоящая миссия станет пятым оперативным полетом на космическую станцию и шестым в целом после того, как астронавты впервые поднялись в небо с американской земли в 2020 году. Эти усилия являются частью коммерческого экипажа НАСА. Программа с SpaceX в настоящее время является единственной компанией, способной выполнять миссии, поскольку другой партнер НАСА, компания Boeing, сталкивается с задержками с космическим кораблем Starliner.

В ходе миссии астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада вместе с астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коичи Ваката и космонавтом Роскосмоса Анной Кикиной полетят в небо в капсуле Crew Dragon и на борту ракеты SpaceX Falcon 9. Эта миссия также станет первым случаем в истории программы коммерческих экипажей, когда космонавт также летит на космическом корабле НАСА, причем полет состоится в то время, когда геополитическая напряженность между Россией и Соединенными Штатами высока из-за спецоперации на Украине.

Это будет первый космический полет Кикиной, Кассады и Манна, где Кассада будет пилотировать космический корабль, а Манн будет командиром. Двое других отправятся в путешествие в качестве специалистов миссии.

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Программа коммерческих экипажей НАСА позволяет агентству значительно сократить расходы на отправку экипажа на МКС, поскольку Dragon от SpaceX дешевле, чем его российский аналог "Союз". Соглашение об обмене местами с Роскосмосом позволяет космическому агентству США "платить" Роскосмосу в виде места для космонавта на американском корабле вместо денежного платежа, а НАСА вместо этого производит платеж SpaceX.

Чтобы подготовиться к миссии, астронавтам придется провести изнурительные 18 месяцев обучения, в ходе которых они проведут свое время в Космическом центре НАСА имени Джонсона, в штаб-квартире SpaceX в Калифорнии и в других космических агентствах. Там их обучат работе в открытом космосе, полетам на реактивных самолетах, полетам на космических кораблях, русскому языку и другим видам обучения.

Их космический корабль Crew Dragon Endurance ранее выполнял миссию Crew-3. Это также станет первым случаем, когда SpaceX повторно использует передние двигатели Dragon Draco в пилотируемой космической миссии, причем повторное использование отражает уверенность как компании, так и НАСА в проверенных космических технологиях.

Миссия NASA и SpaceX Crew-5 теперь должна стартовать не ранее 3 октября в 12:45 по восточному летнему времени. Миссия состоится примерно через месяц после исторической миссии NASA Artemis 1 Moon, которая в настоящее время запланирована на понедельник.