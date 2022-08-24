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Intel переименовывает Artic Sound-M в GPU серии "Flex" для центров обработки данных

Благодаря первому в отрасли аппаратному кодировщику AV1 в графическом процессоре центра обработки данных графические процессоры серии Flex обеспечивают пятикратную пропускную способность при транскодировании мультимедиа.
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Intel официально анонсировала свои видеокарты серии Data Center GPU Flex, которые представляют собой ребрендинг линейки Arctic Sound-M. В рамках своей линейки Flex Intel представляет две новые видеокарты семейства: Flex Series 170 и Flex Series 140.

Благодаря первому в отрасли аппаратному кодировщику AV1 в графическом процессоре центра обработки данных графические процессоры серии Flex обеспечивают пятикратную пропускную способность при транскодировании мультимедиа и двукратную пропускную способность при декодировании при вдвое меньшей мощности, чем у конкурирующих решений. Он обеспечивает повышение пропускной способности более чем на 30%, что значительно снижает совокупную стоимость владения (TCO), в дополнение к широкой поддержке популярных мультимедийных инструментов, API-интерфейсов, фреймворков и новейших кодеков.

Основанные на архитектуре Intel Xe-HPG и поддерживаемые обширной экосистемой поставщиков оборудования и разработчиков программного обеспечения, эти графические процессоры обеспечивают гибкое масштабирование рабочих нагрузок искусственного интеллекта от медиааналитики до умных городов и медицинских изображений между процессорами и графическими процессорами, не привязывая разработчиков к проприетарному программному обеспечению.

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Обработка мультимедиа, доставка мультимедиа, визуальный вывод ИИ, облачные игры и виртуализация рабочих столов получают все большее распространение в центрах обработки данных. В результате сегмент рынка кремниевых графических процессоров для центров обработки данных для визуального облака, по прогнозам, вырастет до 15 миллиардов долларов к 2026 году. Этот быстрый рост приходится на отрасль, в значительной степени страдающую от зависимости от проприетарных лицензированных моделей кодирования, таких как CUDA для программирования графических процессоров.

Комплекс решений для графических процессоров серии Flex преодолевает эти ограничения, обеспечивая при этом значительные преимущества по сравнению с альтернативными решениями, повышая гибкость, масштабируемость и энергопотребление. Это помогает снизить совокупную стоимость владения для поставщиков решений за счет поддержки большего количества подписчиков с меньшим количеством серверов.

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