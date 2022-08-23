WhatsApp - одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями на рынке, а также одно из наиболее часто используемых приложений, с которыми можно столкнуться. У вас есть более миллиарда активных пользователей в приложении, и люди постоянно присоединяются к службам приложения в одно и то же время. Meta активно работает над новыми функциями, и самое приятное то, что функции работают хорошо.

Еще в апреле WhatsApp анонсировал Communities, это центр для нескольких соответствующих групп. В настоящее время компания тестирует эту функцию с некоторыми пользователями Android.

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Источник заявил, что бета-версия 2.22.19.3 и стабильная версия 2.22.19.2 теперь совместимы с развертыванием сообщества. Для тех, кто получил новое обновление, вы найдете вкладку Сообщества WhatsApp, которая заменяет вкладку камеры, которая была там когда-то. Пользователи могут создать новое сообщество и добавить в него до 10 подгрупп. Каждая подгруппа может иметь до 512 членов.

Когда вы впервые создаете сообщество, WhatsApp создает группу объявлений, в которую входят все участники подгруппы. Это позволяет администраторам очень легко отправлять общие сообщения всем одновременно. Однако на данный момент WhatsApp не скрывает номера телефонов внутри подгрупп, а это значит, что другие участники смогут увидеть вашу контактную информацию.

Сообщества WhatsApp выглядят отличной функцией для тех, кто управляет небольшой фирмой, школой или районом. Таким образом, вы можете хранить все соответствующие подгруппы внутри общего хаба. Вы можете обновить свое приложение до последней версии и посмотреть, работает ли оно.