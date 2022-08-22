Помимо процессоров Alder Lake и Raptor Lake, которые являются первыми моделями с гибридной компоновкой ядра, Intel планирует использовать свою упаковку 3D Foveros, чтобы открыть собственную эру мультичиплетов. Chipzilla планирует выпустить три продукта, в которых будет использоваться эта технология. Процессоры следующего поколения включают семейства Meteor Lake 14-го поколения, Arrow Lake 15-го поколения и Lunar Lake 16-го поколения. Вот некоторые из основных особенностей этих процессоров:

Клиентская платформа Intel 3D нового поколения

Дезагрегированная архитектура 3D-клиента с плитками CPU, GPU, SOC и IO

Базовые тайлы для Meteor Lake и Arrow Lake для соединения тайлов с Foveros

Открытая экосистема "Чиплет" через универсальное экспресс-соединение между чиплетами (UCIe)

Начав сначала с Intel Meteor Lake, компания продемонстрировала совершенно новый чип, который позволяет нам лучше рассмотреть различные плитки или чиплеты (как вам нравится их называть) с различными IP-адресами. Макет с четырьмя плитками включает плитку ЦП, графическую плитку, плитку SOC и плитку IOE. Intel раскрыла конкретные узлы, на которых будут основаны эти тайлы. Основная плитка ЦП будет использовать технологический узел "Intel 4" или 7-нм EUV, в то время как плитка SOC и плитка IOE будут изготовлены на 6-нм технологическом узле TSMC (N6).

Самой спекулятивной плиткой, которая была до сих пор, была плитка GPU, иначе известная как tGPU. Ходили слухи, что Intel изначально планировала использовать 3-нм технологический узел TSMC, но из-за некоторых проблем они изменили планы на полпути и вместо этого подключились к 5-нм узлу TSMC. Мы смогли подтвердить, что это не так, и tGPU для процессоров Meteor Lake всегда был 5-нм (N5) дизайном TSMC.

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Кроме того, Intel уточнила, что процессоры Meteor Lake 14-го поколения и Arrow Lake 15-го поколения действительно предназначены как для настольных, так и для мобильных платформ. Процессоры Intel Meteor Lake нацелены на выпуск в 2023 году, а поставки Arrow Lake начнутся в 2024 году, как и планировалось изначально.

По словам Intel, процессоры Meteor Lake 14-го поколения будут иметь совершенно новую мозаичную архитектуру, и это в основном означает, что компания решила полностью использовать чипсет. На процессорах Meteor Lake есть 4 основных тайла. Есть плитка IOE, плитка SOC, плитка GPU и плитка Compute. Плитка вычислений состоит из плитки ЦП и плитки GFX. Плитка ЦП будет использовать новый гибридный дизайн ядра, обеспечивающий более высокую производительность при меньшем энергопотреблении, в то время как графическая плитка будет не похожа ни на что, что мы видели раньше.



