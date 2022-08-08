Геймеры впервые получат доступ к Call of Duty: Modern Warfare 2 в ходе двух публичных игровых тестов, которые были подтверждены на сентябрь. Расписание начинается в 10:00 по тихоокеанскому времени / 13:00 по восточному времени 16 сентября для владельцев PlayStation, оформивших предварительный заказ на игру. Затем бета-версия будет открыта для всех владельцев PlayStation одновременно, в 10:00 по тихоокеанскому времени / 13:00 по восточному времени, 18 сентября. Обе сессии продлятся до 20 сентября.

Все могут присоединиться к вечеринке во втором игровом тесте: владельцы Xbox и ПК, оформившие предварительный заказ, могут начать стрелять в 10:00 по тихоокеанскому времени / 13:00 по восточному времени 22 сентября, а все игроки, независимо от платформы или статуса предварительного заказа, могут присоединиться к игре 24 сентября. Тестовые выходные завершатся 26 сентября.

Внутриигровые награды можно будет получить во время бета-тестирования (но они также будут доступны всем, когда игра выйдет, так что не нужно беспокоиться о том, что вы их упустите), а игроки, оформившие предзаказ на издание Modern Warfare 2, получат также доступ ко всем четырем оперативникам Красной команды 141 во время бета-тестирования- Призраку, Фаре, Прайсу и Соупу - каждый из них в специальном замаскированном костюме. Карта пристань, будет одной из карт, доступных в тесте.

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