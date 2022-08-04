В сети появились новые скриншоты игры HARVESTELLA
Новые скриншоты, дают новый взгляд на город Немея, его историю, некоторых его жителей, таких как Истина, профессия Небесного копейщика, которая позволит игрокам проводить атаки на основе ветра.
HARVESTELLA - это новая ролевая игра-симулятор жизни в духе серии Rune Factory, в которой игроки будут балансировать в своей игровой жизни между выращиванием сельскохозяйственных культур, общением с жителями города Немея и решением серьезного кризиса. Бой в игре обещает быть довольно увлекательным, так как он позволит игрокам легко переключаться между такими профессиями, как Боец, Ходок в тени и Маг:
Наш главный герой пробуждается в разгар Квайетуса, бедствия, которое приходит со сменой каждого времени года и представляет собой угрозу для всего живого. Игрок может вести самодостаточную жизнь со своим домом в качестве базы и сотрудничать с союзниками для преодоления различных угроз, все по мере того, как он приближается к истине, стоящей за катастрофами и самим сотворением мира.
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