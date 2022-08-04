Новые скриншоты, дают новый взгляд на город Немея, его историю, некоторых его жителей, таких как Истина, профессия Небесного копейщика, которая позволит игрокам проводить атаки на основе ветра.

HARVESTELLA - это новая ролевая игра-симулятор жизни в духе серии Rune Factory, в которой игроки будут балансировать в своей игровой жизни между выращиванием сельскохозяйственных культур, общением с жителями города Немея и решением серьезного кризиса. Бой в игре обещает быть довольно увлекательным, так как он позволит игрокам легко переключаться между такими профессиями, как Боец, Ходок в тени и Маг:

Наш главный герой пробуждается в разгар Квайетуса, бедствия, которое приходит со сменой каждого времени года и представляет собой угрозу для всего живого. Игрок может вести самодостаточную жизнь со своим домом в качестве базы и сотрудничать с союзниками для преодоления различных угроз, все по мере того, как он приближается к истине, стоящей за катастрофами и самим сотворением мира.