Последнее обновление The Sims 4 вызвало несколько проблем.

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В Sims 4 появился бесплатный патч перед обновлением High School Years. Некоторые довольно неприятные побочные эффекты этого патча, по-видимому, заключаются в том, что ваши симы быстро стареют и хотят встречаться со своими родственниками.

Да, к сожалению, похоже, что романтики забыли исключить Sims, связанных семейными узами. На Reddit был опубликован выпуск, на котором изображена милая бабушка, которая хочет попросить сына стать ее парнем. Имейте в виду, она выглядит довольно напуганной этой перспективой, но это не имеет значения. Похоже, семейные отношения почему-то не учитываются, а желание срабатывает "на дружбу" с сыном.

О проблеме также сообщалось на форуме об ошибках, и игроки, по понятным причинам, были недовольны этой ситуацией. В одном отчете говорилось: "В недавнем обновлении я сделал новое сохранение, больше для того, чтобы завести новую семью и заново начать играть в свои sims-игры. Однако это, к сожалению, вызвало прихоть "Попросить моего отца стать парнем".

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К счастью, EA знает об этой проблеме. Помимо того, что команда признала это на форуме, SimGuruNick отписался в Twitter,: "Я просто хотел признать, что желание встречаться с членом семьи - это то, о чем мы знаем. Мы хотим исправить эту ошибку как можно скорее". Он также упомянул, что проблема быстрого старения также рассматривается. Будем надеяться, что исправления будут выпущены достаточно скоро.