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Kanjozoku игра об уличных гонках за 6 долларов быстро завоевала небольшую фан-базу в Steam

Это крутой тайм-киллер, который действительно зайдет любителям Need for Speed и Midnight Club.
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Такое чувство, что вытащил Kanjozoku Game из корзины магазина видеоигр 2000-х годов. Это олдскульная аркадная гоночная игра, вышедшая в Steam в начале этого месяца по цене 6 долларов (сейчас в продаже по цене 4,49 доллара).  Kanjozoku -простая игра: в ней не так много структур, а элементы управления несложны, поэтому обучение не требуется. 

В онлайн-режиме вы можете объехать несколько основных трасс или простое извилистое шоссе с другими игроками, отработать вождение в свободном режиме или поучаствовать в гонках. Между игроками нет столкновений, что немного разочаровывает, но, наверное, это к лучшему, так как они иногда телепортируются из-за лагов. Вы можете столкнуться с автомобилями, не принадлежащими игрокам, на уровне шоссе, хотя моделирования повреждений нет; вы просто отскакиваете от них и продолжаете гонку. 

Дрифт приветствуется. Я не уличный гонщик в Осаке 90-х, поэтому не могу сказать наверняка, но в спектре управления автомобилем в видеоиграх я полагаю, что это несколько ближе к силовому скольжению в Mario Kart, чем к реальному дрифту. Это не тривиально -после некоторой практики я все еще склонен скользить по стенам - но это не симуляция. Вы можете переключаться между автоматическим и ручным переключением передач, но вы не найдете детальных вариантов управления. 

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Я не мог найти способ напрямую играть с друзьями, и это очень плохо. Я также не мог заставить контроллер работать в главном меню, поэтому мне пришлось переключиться на мышь, чтобы использовать ее. Нет очевидного способа переназначить элементы управления. И, несмотря на мое сравнение с Midnight Club, не ждите большого города, который можно исследовать; это просто извилистые дороги, по которым можно ехать.

Но цена игры всего 6 долларов, и мне просто нравится ездить по классическому квадратному ночному городу, пробираясь сквозь пробки, чтобы набрать комбо-счет. Кроме того, меня сразу же увлекла настройка моего стартового Civic. Такое ощущение, что разработчик больше заботится о самих машинах, чем о гонках на них, и это нужно уважать. На внутриигровые иены, заработанные за прохождение гонок, вы можете покупать модификации кузова, такие как новые фары, выхлопные трубы и бамперы. На выбор предлагается 20 двигателей и восемь категорий модернизации двигателей. Можно отдельно изменить развал передних и задних колес.

Уменьшив масштаб, можно разблокировать 19 моделей автомобилей, и все они такие, какие вы ожидаете увидеть в уличных гонках в Осаке 90-х или 2000-х годов.

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