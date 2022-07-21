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Ryzen 7000 будут совместимы с кулерами Socket AM4 и получат TDP до 170Вт

Приближается Zen 4, и он выглядит совершенно металлическим.
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Третья версия архитектуры RDNA должна появиться до конца года, и мы ожидаем, что Zen 4 будет запущен примерно в то же время. Чтобы немного подогреть ваш аппетит к этой новой архитектуре ЦП, аккаунт AMD Ryzen в Твиттере опубликовал фотографию своего нового сокета AM5 вместе с несколькими пунктами о том, что предлагается.

Мы знаем, например, что это аналогичный дизайн сокета LGA, который должен быть знаком всем, кто собирал систему Intel с тех пор, как она перешла на LGA 775. Это означает, что на самом чипе нет контактов, а есть контактные площадки с контактами находящиеся в гнезде материнской платы.

В твите об этом не говорится, но мы знаем, что это 1718-контактная конструкция LGA, а это означает, что есть 1718 маленьких ножек, которые можно согнуть, сломать или иным образом разрушить, если вы не будете осторожны при обращении с материнской платой. Мы надеемся, что материнские платы поставляются с защитой сокета, как материнские платы Intel.

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Частично причина увеличения количества контактов связана с добавлением поддержки новейших технологий, таких как DDR5 и PCIe 5.0 - для справки, текущий сокет AM4 имеет 1331 разъем для контактов. Несколько спорно AMD заявила, что будет поддерживать исключительно DDR5 и, в отличие от чипов Intel Alder Lake.

Проблема с решением AMD поддерживать только последний стандарт памяти заключается в стоимости - DDR5 просто дороже, чем DDR4, и хотя цены на DDR5 начинают падать, вы все равно платите больше. Тем не менее, поскольку до выхода Zen 4 осталось еще несколько месяцев, снижение цен может сделать эту проблему неактуальной.

Поддержка мощности до 170 Вт была в центре внимания множества разговоров, когда она была впервые представлена на Computex 2022, причем AMD изначально заявляла, что эти 170 Вт были пределом отслеживания мощности пакета (PPT). Затем они исправил это, заявив, что PPT составляет 230 Вт, а цифра 170 Вт - это расчетная тепловая мощность (TDP). Это заметный скачок по сравнению с TDP AM4 105 Вт и PPT 142 Вт.

То, что эти новые чипы AM5 совместимы с текущими кулерами Socket AM4, пожалуй, самое удивительное в этих новых чипах. Потому что, глядя на их причудливую форму выреза, оставляющую место для конденсаторов поверхностного монтажа, вы и не подозреваете, что дело обстоит именно так. Возможность повторно использовать ваш текущий кулер, безусловно, является плюсом. Однако мы опасаемся, что термопаста довольно быстро заполнит эти пробелы.

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