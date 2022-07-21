Заказы на мобильные SoC ожидаются позже. Сообщается, что Samsung поставит первую партию 3-нанометровых чипов GAA для майнинга криптовалюты.

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Samsung официально опередит TSMC в выводе на рынок 3-нанометровой технологии чипов GAA. Ожидается, что первая партия будет поставлена 25 июля. К сожалению, ни один поставщик чипсетов для смартфонов не воспользуется преимуществами производственного процесса следующего поколения, по крайней мере, на данный момент.

Во вторник отраслевые и правительственные источники заявили, что Samsung намерена провести первую церемонию отгрузки 3-нм чипов GAA в своем производственном центре в Хвасоне, провинция Кёнгидо, 25 июля. Ли Чан Ян, министр торговли, промышленности и энергетики , и Кён Ке Хён, президент и главный исполнительный директор подразделения решений для устройств Samsung, примут участие в церемонии. Что касается того, кто получит первую партию, Business Korea сообщает следующую информацию.

"Покупатель, который получит первую партию, - китайский майнер криптовалюты, и это клиент, которому нельзя доверять в долгосрочной перспективе, учитывая текущее состояние рынка криптовалюты. Кроме того, 3-нм чипы производятся не в Пхёнтхэке, а в Хвасоне, а это подразумевает относительно небольшие масштабы производства, поскольку лучшее оборудование Samsung Electronics находится в Пхёнтхэке, а в Хвасоне она разрабатывает производственные технологии".

Что касается чипсетов для смартфонов, Samsung может использовать свою 3-нм технологию GAA для массового производства предстоящего Exynos 2300. SoC может использоваться в грядущей серии Galaxy S23, и, возможно, его вариант может быть использован Google для своего чипа Tensor третьего поколения. для семейства Pixel 8. Кроме того, Qualcomm потенциально может присоединиться к нам, но только в том случае, если у TSMC возникнут проблемы с выходом собственной 3-нм технологии.

Сообщается, что Qualcomm может попросить Samsung предоставить образцы 3-нм чипов GAA. К сожалению, согласно слухам, предстоящий Snapdragon 8 Gen 2, который, как говорят, будет представлен 15 ноября, будет массово производиться исключительно по 4-нм техпроцессу TSMC, если только не произойдет чудо.

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Напомним, что 3-нм техпроцесс Samsung GAA снижает энергопотребление на 45%, повышает производительность на 23% и уменьшает площадь на 16% по сравнению с 5-нм техпроцессом. Производитель также представит вариант второго поколения, который снизит энергопотребление до 50 процентов, повысит производительность на 30 процентов и уменьшит площадь на 35 процентов.