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Последний патч безопасности для Windows 11 снова вызывает проблемы

Ошибки установки делают последнее обновление проблемным.
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Последнее исправление безопасности для Windows 11, KB5015814, по-видимому, создает проблемы для растущего числа пользователей, поскольку при установке появляется множество кодов ошибок и даже несколько случаев зацикливания загрузки. Поскольку это обновление безопасности, это не тот патч, который вы действительно можете игнорировать, поскольку он может привести к компрометации вашей машины, если вы решите отложить его. Не очень весело.

Однако ниже на странице есть немного больше информации, в том числе тот факт, что этот патч включает в себя улучшения, представленные в KB5014668, и что журналы расшифровки PowerShell были исправлены.

Также существует известная проблема, когда приложение .Net Framework 3.5 не открывается и проявляются общие проблемы. Некоторые пользователи обнаружили, что отключение .Net Framework 3.5 перед установкой может помочь. Также может помочь предварительное отключение Malwarebytes. На странице примечаний к патчу есть обходной путь, который может пригодиться. Кроме того для установки патча рекомендуется не использовать Internet Explorer.

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Это не первый раз, когда у пользователей возникают проблемы с обновлениями безопасности, которые применяются автоматически.

Хотя эти проблемы с исправлениями относительно незначительны, ничто не может предотвратить появление более серьезных проблем в будущем. На всякий случай лучше всего сделать резервную копию вашей системы.

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