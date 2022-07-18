Только за последнюю неделю цена Ethereum выросла более чем на 29%, а за последний месяц выросла более чем на 48% с минимальной отметки в 994 доллара 20 июня этого года. Для всех, кто очень взволнован крахом криптовалют, особенно тех, которые последние два года держали в заложниках современные видеокарты, это должно быть проблемой.

Но на самом деле, возможно, не стоит слишком беспокоиться о предполагаемой оттепели этой крипто-зимы. Есть хороший шанс, что цена Ethereum выросла до такой степени именно потому, что скоро ему не понадобятся эти графические процессоры для работы в качестве цифровой валюты. Мы говорим о потенциальном 19 сентября 2022 года.

Несмотря на то, что в последнее время цена подскочила, количество майнеров, наказывающих свои видеокарты с помощью алгоритма ETH, не выросло на том же уровне. На самом деле глобальный хешрейт Ethereum эффективно стабилизировался после краха. Так что да, они все еще выкладывают свои карты на ebay. Или их местном аналоге.

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Фонд Ethereum опубликовал фактическую предполагаемую дату, когда сеть Ethereum отключит майнинг видеокарт. Это момент, когда он переключится на модель консенсуса с доказательством доли (PoS), в отличие от текущей модели доказательства работы (PoW), которая требует использования графических процессоров для защиты блокчейна. Это тот же механизм энергосбережения, который необходим биткойну, и вместе эти две криптовалюты несут ответственность за выбросы углерода более чем на 150 млн тонн в год.

Или такие же выбросы углекислого газа, как у современной страны средних размеров.

Дата слияния была предложена разработчиками на основе консенсуса, когда Тим Бейко из Ethereum Foundation выдвинул график планирования, кульминацией которого станет окончательное слияние 19 сентября после того, как тестовые сети будут тщательно протестированы и подписаны.

Это было давно, и, несмотря на то, что сейчас есть конкретная дата, все еще может измениться. "Пожалуйста, относитесь к этой цели с соответствующей осторожностью", — говорит Бен Эджингтон в своем посте "Что нового в Eth2".