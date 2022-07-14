ЦП, протестированные в конфигурации с четырьмя сокетами, включают 56-ядерный Xeon Platinum 8480+ и 24-ядерный Xeon Platinum 8450H. Xeon Platinum 8480+ - один из лучших SKU, который предлагает 56 ядер, 112 потоков, 105 МБ кэш-памяти L3 и 112 МБ кэш-памяти L2, а тактовые частоты чипа были настроены на базовую 1,9 ГГц и 3,7 ГГц в режиме Boost. Xeon Platinum 8450H, с другой стороны, имеет 28 ядер, 56 потоков, 75 МБ кэш-памяти L3, 56 МБ кэш-памяти L2 и базовую тактовую частоту 2,0 ГГц и повышение до 3,5 ГГц.

Оба протестированных чипа являются инженерными образцами и тестировались на платформе Supermicro X13QEH+ SMC X13 с поддержкой памяти DDR5. Линейка процессоров Intel Sapphire Rapids-SP Xeon поставляется с ядрами Golden Cove. Это платформа с четырьмя сокетами, которая может поддерживать до четырех процессоров Xeon, поэтому мы получаем до 224 ядер и 448 потоков. Это больше ядер и потоков, чем в конфигурациях AMD EPYC 2P, которые допускают только до 128 ядер и 256 потоков.

С точки зрения производительности, эти процессоры были впервые протестированы в арифметических тестах SiSoftware SANDRA. Xeon Platinum 8480+ набрал 2987,54 GOP, а Xeon Platinum 8450H — 2754,32 GOP. В мультимедийных тестах Xeon Platinum 8480+ набрал 18 838,67 Мпикс/с, в то время как конфигурация с четырьмя сокетами Xeon Platinum 8450H набрала 14 404,89 Мпикс/с. По сравнению с AMD EPYC, арифметическая производительность была аналогична 64-ядерному процессору AMD EPYC 7742, который основан на более старой конструкции Rome, в то время как 8450H проигрывал той же конфигурации. В мультимедийных тестах оба чипа Xeon сильно проиграли линейке AMD EPYC.

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Возможно, что это не серверные рабочие нагрузки, а также 64-разрядная ОС Windows, не могут в данный момент в полной мере использовать чипы Intel Sapphire Rapids-SP Xeon, но в то же время чипы AMD EPYC работают в этих тестах эффективно. Мы упоминали, что эти чипы все еще являются ранними образцами, поэтому они могут не работать на заявленных тактовых частотах. Intel заявила, что их чипы Xeon Sapphire Rapids-SP быстрее, чем процессоры 3D V-Cache EPYC Milan-X на базе Zen 3, но это при сравнении частей HBM, а не чипов без HBM.