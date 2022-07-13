Apple представила миру свою будущую платформу iOS 16 на мероприятии WWDC 2022. Изюминкой операционной системы является новый экран блокировки, предоставляющий безграничные возможности настройки. На данный момент Apple выпустила первую общедоступную бета-версию и третью бета-версию iOS 16 для разработчиков. При ближайшем рассмотрении бета-тестеры делятся своими мыслями о платформе. Было обнаружено, что экран блокировки iOS 16 отличается глубоким пониманием настройки эффекта глубины при взаимодействии с прозрачными элементами обоев.

iOS 16 - это крупное обновление, учитывая количество дополнений, которые оно принесет. Экран блокировки был переработан, чтобы предложить множество вариантов настройки. От настройки фильтров обоев до выбора стиля и размера шрифта экран блокировки получил давно запоздалый редизайн. Сообщение на Reddit описывает, как экран блокировки на iOS 16 понимает элемент на обоях при применении эффекта глубины.

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Мы уже знаем, как экран блокировки удерживает объект на обоях в фокусе. Часы остаются на заднем плане, что дает ощущение эффекта глубины. Кроме того, если на фотографии есть прозрачный элемент, экран блокировки изменит эффект и предложит необходимые варианты отображения часов на экране. В этом случае пузыри являются частью обоев, и если мы посмотрим повнимательнее, то увидим, как экран блокировки скорректировал цвет и внешний вид часов, находящихся на заднем плане, в то время как пузыри продолжают оставаться спереди

Удивительно видеть, как легко iOS 16 справляется с этими сложностями. Это обеспечивает более естественный вид экрана блокировки. Кроме того, видно, как взаимодействуют время и элементы обоев, образуя идеальный баланс без каких-либо искажений.