Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Экран блокировки iOS 16 понимает настройку эффекта глубины

с помощью прозрачных элементов обоев
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
На порядок подешевела 3080 MSI Gaming
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

Apple представила миру свою будущую платформу iOS 16 на мероприятии WWDC 2022. Изюминкой операционной системы является новый экран блокировки, предоставляющий безграничные возможности настройки. На данный момент Apple выпустила первую общедоступную бета-версию и третью бета-версию iOS 16 для разработчиков. При ближайшем рассмотрении бета-тестеры делятся своими мыслями о платформе. Было обнаружено, что экран блокировки iOS 16 отличается глубоким пониманием настройки эффекта глубины при взаимодействии с прозрачными элементами обоев.

iOS 16 - это крупное обновление, учитывая количество дополнений, которые оно принесет. Экран блокировки был переработан, чтобы предложить множество вариантов настройки. От настройки фильтров обоев до выбора стиля и размера шрифта экран блокировки получил давно запоздалый редизайн. Сообщение на Reddit описывает, как экран блокировки на iOS 16 понимает элемент на обоях при применении эффекта глубины.

реклама

Мы уже знаем, как экран блокировки удерживает объект на обоях в фокусе. Часы остаются на заднем плане, что дает ощущение эффекта глубины. Кроме того, если на фотографии есть прозрачный элемент, экран блокировки изменит эффект и предложит необходимые варианты отображения часов на экране. В этом случае пузыри являются частью обоев, и если мы посмотрим повнимательнее, то увидим, как экран блокировки скорректировал цвет и внешний вид часов, находящихся на заднем плане, в то время как пузыри продолжают оставаться спереди

Удивительно видеть, как легко iOS 16 справляется с этими сложностями. Это обеспечивает более естественный вид экрана блокировки. Кроме того, видно, как взаимодействуют время и элементы обоев, образуя идеальный баланс без каких-либо искажений.

.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ios 16
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
46
Главные игры июля 2022 года
30
Ретроклокинг: история Super HEDT
45
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
3
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
25
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
9
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+

Интересные материалы

Главные игры июля 2022 года
6 июля 2022 30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
11 июля 2022 46

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Нужно ли геймеру менять процессор Ryzen 5 3600 на более дорогой 5600 или 5800X3D ради игр - тесты HU
38
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks – 5 оптимальных GPU от 6000 рублей
13
В России разработали гиперзвуковую "ракету-убийцу" авианосцев
20
Выбираем оптимальную видеокарту для Elden Ring и Cyberpunk 2077 – 6 лучших моделей лета 2022г
9
Термопрокладки на чипах памяти Hynix являются причиной проблем с RTX 3060 Ti
28
Биткоин ушёл ниже $20 000, эксперты ожидают дальнейшего падения, а глобальное дно ещё впереди
5
Импорт ноутбуков в Россию испытывает трудности, а клавиатуру придется подписывать маркером
6
В магазинах РФ начался дефицит геймерских процессоров Intel и AMD – 5 наиболее популярных CPU
8
В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет огромный арсенал оружия, а также вернётся Сидорович
46
Курс Эфира может обвалиться ниже $1000, а спасти криптовалюту должен Виталик Бутерин и PoS
5
Самый быстрый USB-накопитель от Kingston теперь доступен с USB-A
+
Назревает глобальный кризис переизбытка айтишников – время высоких зарплат подходит к концу
50
Вслед за доходами майнеров вновь поползли вниз и цены на видеокарты
35
Видеокарта NVIDIA GTX 1630 против AMD RX 6400 в играх - кто живёт на дне океана
5
За 3 недели видеокарты RTX 3000 и RX 6000 в Европе стали стоить на 5% дешевле
6
Релиз модификации BF3: Reality Mod запланирован на 17 июля
2
Джеймс Уэбб показал Вселенную на расстоянии 4,6 млрд. световых лет от нашей планеты
13
Twitter официально начала судебный процесс против Илона Маска
3
Западные бренды могут не вернуться в торговые центры РФ до весны 2023 года
7
Стоит ли покупать видеокарту дороже 1000 долларов – 5 самых выгодных моделей NVIDIA и AMD
3

Популярные статьи

3060ti на видеопамяти от производителя Hynix - короткий и понятный вывод из всей массы споров
112
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
241
Проект "Аврора" - собираем олдовый пк для старых-добрых игр
95
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт. Часть 2
21
Краткий обзор дешевых клавиатур
164
Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий
8
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 2
3

Сейчас обсуждают

ptlrkptt
23:28
Россия изолирована железным занавесом, какие объятия ? Иран -- государство изгой. Подружились два изгоя ))) Прогресс )))
Авария на Фукусиме: Суд обязал бывших топ-менеджеров АЭС выплатить $97 млрд в счет возмещения ущерба
flyval
23:27
Я посмотрю, что ты запоёшь, когда Украинская армия будет под Питером. Вы там в Лахте все обхезаетесь!
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
Adam Smith
23:27
короче япошки сами проипали все козыри и теперь за что-то расплачиваются, видимо за то что мозгов не хватило))))
Авария на Фукусиме: Суд обязал бывших топ-менеджеров АЭС выплатить $97 млрд в счет возмещения ущерба
ffe
23:27
Однако у этого дефекта есть и плюсы, относительно картинки без лучей. Поскольку количество света в обоих случаях одинаковое, то на изображении с лучами центральное пятно выглядит компактнее, т. к. час...
Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий
flyval
23:22
А твой любимый Путлер безвиз хотел только для чиновников, а не для быдла. На это Европа пойтить не могла.
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
Adam Smith
23:20
>русские цари столько просрали не надо, все что было просрано сталин все вернул и даже с горкой >возможностей сделать союзное государство с другими нациями потому что были мудаки, не видящие дальше...
Авария на Фукусиме: Суд обязал бывших топ-менеджеров АЭС выплатить $97 млрд в счет возмещения ущерба
Adam Smith
23:19
одно дело воевать, а другое вырезать, геноцид в чистом виде. китаезы их при случае, в нынешних обстоятельствах, тупо хлопнут и есть за что
Авария на Фукусиме: Суд обязал бывших топ-менеджеров АЭС выплатить $97 млрд в счет возмещения ущерба
flyval
23:19
Да уж... Похоже мозги промыты у тебя. До полной пустоты.
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
wooopggabg
23:19
Как это часто бывает в крупных пром катастрофах - авария это совокупность факторов, один из которых цунами. Сам по себе цунами не мог вызывать такую аварию, так как проектировщики в курсе были о том ч...
Авария на Фукусиме: Суд обязал бывших топ-менеджеров АЭС выплатить $97 млрд в счет возмещения ущерба
ЕjikVtUmАnэ
23:16
Кому нах будут нужны эти обогреватели?
AMD предсказывает видеокартам TDP в 600-700 Вт к 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем