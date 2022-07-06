Пользователь Reddit назвал самые обсуждаемые видеокарты
Пользователь Reddit проанализировал, как часто пользователи упоминали видеокарту за последний год в сабреддите r/buildapc. Список NVIDIA очень большой, так как большинство видеокарт компании были в верхней части списков самых желанных в интернете.
Автор таблицы сообщает пользователям, что он исследовал различные карты за последний год на сабреддите, перечислив в списке двадцать пять графических процессоров как от AMD, так и от NVIDIA. Неудивительно, что Intel не попала в этот список, так как в постах об этом говорится гораздо меньше, чем об лидере рынка NVIDIA.
Пользователь использовал платформу Looria для создания списка, который охватывает 350 дней и использует "технологию, называемую распознаванием именованных объектов (NER), для обнаружения упоминаний продукта в сообщениях и комментариях Reddit."
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Когда его спросили о предвзятости карт, выбранных для списка из-за того, что пользователи оставляют противоречивые сообщения или комментарии, а также о позиции рынка в отношении лучших доступных видеокарт, пользователь сказал следующее:
Мы добавим анализ настроений, чтобы определить эмоциональный тон упоминаний. Обработка нескольких упоминаний в одном предложении отфильтровывает такие вещи, как вопросы, которые не должны учитываться как мнение, требует некоторых усилий. Судя по первым результатам, люди, как правило, рекомендуют продукты, а не жалуются на них, поэтому мы ожидаем довольно высокую корреляцию между объемом обсуждения и наиболее понравившимися продуктами.
Веб-сайт оценивает каждую карту на основе отзывов, включая "анализ настроений" для каждой карты. NVIDIA GeForce RTX 3070 лидирует, RTX 3060 Ti занимает второе место, AMD Radeon RX 5700 XT только на третьем.
Ближе к концу списка находятся AMD Radeon RX 6600 XT, выпущенная около года назад, и NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.
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