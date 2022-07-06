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Пользователь Reddit назвал самые обсуждаемые видеокарты

NVIDIA GeForce RTX 3070 возглавляет список
[ ] для раздела Блоги
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3050 за 30 тр - успей взять по старой цене
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 дешевле 70 тр в Регарде
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
В полтора раза снижена цена RX 6600

Пользователь Reddit проанализировал, как часто пользователи упоминали видеокарту за последний год в сабреддите r/buildapc. Список NVIDIA очень большой, так как большинство видеокарт компании были в верхней части списков самых желанных в интернете.

Автор таблицы сообщает пользователям, что он исследовал различные карты за последний год на сабреддите, перечислив в списке двадцать пять графических процессоров как от AMD, так и от NVIDIA. Неудивительно, что Intel не попала в этот список, так как в постах об этом говорится гораздо меньше, чем об лидере рынка NVIDIA.

Пользователь использовал платформу Looria для создания списка, который охватывает 350 дней и использует "технологию, называемую распознаванием именованных объектов (NER), для обнаружения упоминаний продукта в сообщениях и комментариях Reddit."

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Когда его спросили о предвзятости карт, выбранных для списка из-за того, что пользователи оставляют противоречивые сообщения или комментарии, а также о позиции рынка в отношении лучших доступных видеокарт, пользователь сказал следующее:

Мы добавим анализ настроений, чтобы определить эмоциональный тон упоминаний. Обработка нескольких упоминаний в одном предложении отфильтровывает такие вещи, как вопросы, которые не должны учитываться как мнение, требует некоторых усилий. Судя по первым результатам, люди, как правило, рекомендуют продукты, а не жалуются на них, поэтому мы ожидаем довольно высокую корреляцию между объемом обсуждения и наиболее понравившимися продуктами.

Веб-сайт оценивает каждую карту на основе отзывов, включая "анализ настроений" для каждой карты. NVIDIA GeForce RTX 3070 лидирует, RTX 3060 Ti занимает второе место, AMD Radeon RX 5700 XT только на третьем.

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-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Ближе к концу списка находятся AMD Radeon RX 6600 XT, выпущенная около года назад, и NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.

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nvidia видеокарты geforce rtx 3070
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