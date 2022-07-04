Пользователи Samsung Galaxy могут делать действительно красивые снимки с помощью CamCyclopedia

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Похоже, Samsung работает над новым обучающим инструментом для всех, кто любит мобильную фотографию и использует свои смартфоны Galaxy. Руководство будет называться CamCyclopedia и может стать важной частью приложения Samsung Members.

Для тех, кому интересно, CamCyclopedia уже упоминалась на семинаре Galaxy Camera Workshop в Южной Корее.

Кроме того, во время семинара Samsung также сообщила о планах по обеспечению постоянного обновления приложения камеры Expert RAW с дополнительными улучшениями. Компания также заявила, что хочет упростить для всех любителей мобильной фотографии получение желаемых снимков, и Samsung хочет сделать это возможным, предоставив им лучший и более удобный способ изучения фотографии, и именно здесь поможет CamCyclopedia.

Пока неясно, как руководство поможет пользователям телефонов Galaxy. Однако, учитывая, насколько приложение Expert RAW может быть ошеломляющим, правильное руководство, объясняющее все, наверняка может быть полезным.

Expert RAW — это новейшее приложение для камеры, в котором функции профессионального уровня объединены с вычислительной фотографией, что позволяет вам получать потрясающие впечатления от фотографии. Приложение в настоящее время доступно на некоторых смартфонах, и результаты, которые вы получаете, потрясающие.

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