Готов к использованию твердотельных накопителей PCIe 5.0

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Китайский производитель компонентов для ПК JiuShark выпустил новый радиатор M.2 с активным охлаждением под названием JuiShark M.2 Three. Внешний вид JuiShark M.2 Three напоминает современный процессорный кулер. За последние месяцы мы стали свидетелями выпуска все более сложных и мощных решений для охлаждения твердотельных накопителей. Тенденция, похоже, связана с подготовкой к тому, что диски M.2 станут более горячими, с появлением сверхбыстрых твердотельных накопителей M.2 с поддержкой PCIe 5.0, которые будут устанавливаться с процессорами AMD Ryzen 7000.

Маркетинговая игра JuiShark заключается в том, что по мере того, как диски M.2 становятся быстрее, тем более важно поддерживать их достаточно прохладными ради производительности и целостности данных - говорится в официальной рекламе.

На рендерах показан M.2 Three без каких-либо дополнительных деталей в кадре для справки. Тем не менее, он не так велик, как может показаться на первый взгляд. Он имеет высоту 82 мм, толщину 35,5 мм, включая дополнительный вентилятор, и длину 74,5 мм, расположенную вдоль диска M.2. JuiShark предлагает свой собственный вентилятор 6610, который можно установить с любой стороны радиатора, как лучше подходит для вашей системы ПК. Этот вентилятор имеет диаметр всего 60 мм. Пока мы обсуждаем эту тему, вам следует знать и другие характеристики вентилятора: он вращается со скоростью до 3000 об/мин, развивает скорость 0,39 кубических метров в минуту и создает шум до 25,4 дБа.

Обратим внимание что радиатор, это алюминиевый блок с 27 ребрами и предварительно нанесенной термопастой. Вы можете увидеть единственную тепловую трубку, продетую через ребра. Сообщается, что эта тепловая трубка изготовлена из меди с никелевым покрытием. Там, где тепловая трубка и алюминиевый радиатор соприкасаются с твердотельным накопителем M.2, материал кулера был отшлифован на станке с ЧПУ для лучшей теплопроводности.

В другом месте конструкции кулера JuiShark использовал фиксирующий механизм из нержавеющей стали для крепления охлаждающего устройства к твердотельному накопителю. Это своего рода лоток с четырьмя винтами, чтобы закрепить все на месте. Хотя все устройство выглядит солидной конструкцией, оно на удивление и не обнадеживающе легкое — всего 113 г. Для справки: бюджетный классический башенный кулер для ЦП, такой как Cooler Master Hyper 212 Evo v2, весит 662 г.

На диаграмме производительности охлаждения показаны M.2 Three в активном режиме (вентиляторное охлаждение), пассивном режиме (без вентилятора) по сравнению с голым диском под нагрузкой. Тест-диском был Samsung 980 Pro 500GB при температуре окружающей среды 25 градусов Цельсия. Верхняя гистограмма показывает температуру флэш-памяти NAND, а нижняя показывает температуру контроллера SSD.

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JuiShark M.2 Three доступен либо с зачерненным радиатором, либо с в алюминиевом цвете. Черная версия "графена" стоит на 30 юаней дороже, поэтому ее розничная цена в Китае эквивалентна 13,30 доллара, а не 8,80 доллара.