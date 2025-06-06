Цена на Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC, первую кастомную версию самой быстрой видеокарты RDNA 4, существенно упала и в настоящее время составляет 639 евро

Такое падение цены стало большим сюрпризом, поскольку ранее самая крупная видеокарта RDNA 4 продавалась на 100 евро и более выше рекомендованной розничной цены в 689 евро и, казалось практически зафиксировалась в этом ценовом диапазоне.

Помимо Amazon, Alternate и Galaxus, компания Asus также предлагает индивидуальный дизайн по самой низкой на сегодняшний день цене в 639,90 евро.

Но не только Radeon RX 9070 XT, но и Radeon RX 9070 существенно подешевели, и здесь пионером также является Asus Prime Radeon RX 9070 с ценой 569,90 евро, которая как мы надеемся создаст прецедент.

Помимо Galaxus видеокарту RDNA 4 по самой низкой на сегодняшний день цене можно приобрести в Asus eShop и официальном магазине производителя на eBay.

Примечательно, что оба нестандартных дизайна являются моделями тайваньского производителя Asus. Так что это может быть ограниченное по времени предложение. Пять экземпляров имевшихся на складе Alternate, были распроданы за 15 минут, тогда как в Asus eShop запасы были рассчитаны как минимум на час.

Однако не исключено, что выпуск Radeon RX 9060 XT медленно, но верно приведет к еще большему снижению цен на две более крупные видеокарты RDNA 4.