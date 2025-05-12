Пользователь Reddit показывает, как вернуть ретро-шарм в Half-Life 2 RTX: на ЭЛТ-мониторе игра выглядит еще более аутентично.

Любой, кто когда-либо играл в ретро-игры на программном эмуляторе, наверняка знает эту проблему: графика хорошая, но на оригинальном оборудовании она ощущалась как-то по-другому. Именно так подумал пользователь Reddit BenTheHat3, когда захотел поиграть в Half-Life 2 RTX. Оригинальная версия игры вышла в 2004 году, задолго до триумфа современных плоских экранов.

На фотографии, опубликованной BenTheHat3 в сабреддите r/crtgaming, изображена игра Half-Life 2 RTX, запущенная на Dell P991, ЭЛТ-мониторе с соотношением сторон 4:3, представленном в 2000 году. Однако современные разрешения на нем невозможны - пользователь Reddit играет в разрешении 1280 x 1024. По крайней мере при таком количестве пикселей, похоже не наблюдается никаких следов подтормаживаний. Сообщается, что при использовании Geforce RTX 5090 для игр достигается от 100 до 130 FPS при указанном разрешении - при максимальной детализации и без промежуточной генерации кадров.

Однако работа с ЭЛТ-монитором на Geforce RTX 5090 по-видимому не лишена проблем, поскольку соотношение сторон не совсем правильное. Вместо 4:3 изображения в настоящее время передаются в формате 5:4, поскольку используемый адаптер VGA не поддерживает другие форматы. Так что еще есть куда стремиться, чтобы достичь оптимального ретро-ощущения. Даже в существующих настройках Half-Life 2 RTX должна выглядеть весьма впечатляюще - по крайней мере для ностальгирующих фанатов ретро.

Все остальные вероятно предпочтут играть в эту игру на современном ЖК- или OLED-мониторе - не в последнюю очередь потому, что большинство ЭЛТ-мониторов уже давно отправились в пункт переработки. Учитывая их сравнительно большие размеры, это вероятно лучше. Для нужд большинства геймеров достаточно последующего ЭЛТ-фильтра, который восстанавливает старый вид с помощью программного обеспечения.