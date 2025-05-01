Пользователи Windows, вероятно, заметили, что запуск проводника стал быстрее, если он установлен на вкладке «Пуск» по умолчанию. Согласно сообщению Windows Latest, Microsoft внесла изменения в базовый код, чтобы ускорить загрузку этой вкладки.
Кроме того, файловый менеджер теперь поддерживает и интегрирует контент, связанный с Microsoft 365.
«Microsoft переработала некоторые компоненты проводника с использованием фреймворка WinUI и добавила облачную интеграцию, которая ранее не была доступна в Windows 10 или Windows 7. Иногда это требует дополнительных ресурсов и увеличивает время загрузки», — Свен Бодуин.
В сборке 26100.3915 Windows 11 24H2 были оптимизированы COM-объекты для расширений оболочки, что позволяет им инициализироваться значительно быстрее. Несмотря на то, что обновление KB5055626 теперь является окончательным, его всё равно необходимо загружать вручную как необязательное обновление и устанавливать самостоятельно.
Кроме того, в проводнике будут внесены некоторые незначительные изменения. Например, индикатор состояния накопителя и индикатор выполнения при копировании или перемещении файлов будут иметь более темный сине-зеленый оттенок. Однако эти изменения носят лишь косметический характер.
Все оптимизации и исправления ошибок, которые были включены в обновление KB5055626, также будут доступны для всех пользователей Windows 11 24H2 с обязательным обновлением, которое выйдет в рамках Patch Tuesday, 13 мая.