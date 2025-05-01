Компания Microsoft обновила Windows 11 24H2 до сборки 26100.3915 с обновлением KB5055627, тем самым ускорив, среди прочего, файловый менеджер операционной системы.

Пользователи Windows, вероятно, заметили, что запуск проводника стал быстрее, если он установлен на вкладке «Пуск» по умолчанию. Согласно сообщению Windows Latest, Microsoft внесла изменения в базовый код, чтобы ускорить загрузку этой вкладки.

Кроме того, файловый менеджер теперь поддерживает и интегрирует контент, связанный с Microsoft 365.

«Microsoft переработала некоторые компоненты проводника с использованием фреймворка WinUI и добавила облачную интеграцию, которая ранее не была доступна в Windows 10 или Windows 7. Иногда это требует дополнительных ресурсов и увеличивает время загрузки», — Свен Бодуин.

В сборке 26100.3915 Windows 11 24H2 были оптимизированы COM-объекты для расширений оболочки, что позволяет им инициализироваться значительно быстрее. Несмотря на то, что обновление KB5055626 теперь является окончательным, его всё равно необходимо загружать вручную как необязательное обновление и устанавливать самостоятельно.

Кроме того, в проводнике будут внесены некоторые незначительные изменения. Например, индикатор состояния накопителя и индикатор выполнения при копировании или перемещении файлов будут иметь более темный сине-зеленый оттенок. Однако эти изменения носят лишь косметический характер.

Все оптимизации и исправления ошибок, которые были включены в обновление KB5055626, также будут доступны для всех пользователей Windows 11 24H2 с обязательным обновлением, которое выйдет в рамках Patch Tuesday, 13 мая.