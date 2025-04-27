Процессоры для рабочих станций и HEDT-процессоры серий Ryzen Threadripper 9000 и Ryzen Threadripper 9000 Pro получат множественный 3D V-Cache, содержащий до четырех стеков, и поэтому могут стать вариантом для геймеров-энтузиастов.

Как сообщает участник сообщества Hagal с форума AnanndTech, компания Gigabyte выпустила обновление BIOS для Gigabyte TRX50 Aero D, в примечаниях к выпуску которого есть интересная заметка "Поддержка процессоров следующего поколения".

Это означает, что предстоящий Ryzen Threadripper 9000 ("Shimada Peak") на сокете LGA4844 (sTR5) скорее всего будет совместим с двумя чипсетами TRX50 и WRX90. Однако сам UEFI/BIOS предоставляет гораздо более интересную информацию, поскольку именно здесь можно настроить использование 3D V-Cache процессора. Доступны конфигурации с 1, 2 или даже 4 стеками памяти, а также соответствующая автоматическая функция.

Таким образом можно ожидать появления моделей с дополнительным кэшем L3 объемом до 4×64 Мбайт или 256 Мбайт, подключенным через TSV (Through Silicon Vias). Преемник Ryzen Threadripper Pro 7995WX соответственно может использовать 384 МБ кэша L3 (12×32 МБ) и дополнительные 256 МБ 3D V-Cache (4×64 МБ). Таким образом общий объем кэша L3 составит 640 МБ.