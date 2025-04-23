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Niko4123
AMD Radeon RX 9070 XT заняла первое место по продажам на Mindfactory
За последнюю 16-ю календарную неделю видеокарта RDNA 4 продавалась более чем в три раза чаще чем GeForce RTX 5060 Ti.

Как сообщает Mindfactory, за прошлую неделю ею было реализовано около 340 видеокарт на базе Radeon RX 9070 XT, в то время как GeForce RTX 5060 Ti было продано лишь 110 штук. Фактически новая, дебютировавшая буквально на днях, GeForce RTX 5060 Ti по объёмам продаж конкурирует скорее лишь с 5070 Ti, 5070, 5080, да Radeon RX 7800 XT (те же 110 экземпляров).

По данным Mindfactory, видеокарт доля AMD на рынке графических процессоров составляет 62,4%, а доля Nvidia - 35,6%. Intel не играет здесь большой роли со своими видеокартами Arc: было продано всего 20 экземпляров, что составляет около 2 процентов. Что касается выручки от продаж, то Nvidia удается удерживать около 40 процентов за счет значительно более высоких средних цен.

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#amd #nvidia #radeon rx 9070 xt #mindfactory #geforce rtx 5060 ti
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