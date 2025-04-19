Уже около месяца компании Nvidia и AMD соперничают за благосклонность покупателей, представляя видеокарты RTX 5070 Ti и RX 9070 XT.

Если взглянуть на сравнение цен на упомянутые модели графических процессоров, можно увидеть, что из всех компаний именно Nvidia удалось сохранить или даже снизить рекомендованную производителем цену после недель споров. RTX 5070 Ti (рекомендованная розничная цена: 879 евро) теперь стоит 848 евро, соответствующая модель поставляется компанией Palit. Несколько лучше обстоит дело с RTX 5070 (рекомендованная розничная цена: 649 евро), первые версии которой продаются по цене чуть менее 600 евро или даже дешевле.

С другой стороны, недавно выпущенные RTX 5060 Ti 16 ГБ (рекомендованная розничная цена: 449 евро) и RTX 5060 Ti 8 ГБ (рекомендованная розничная цена: 399 евро) достигли того, что долгое время считалось невозможным: обе графические карты Nvidia доступны по рекомендуемой цене на момент выпуска.

Однако у AMD ситуация обратная: с момента выпуска ни RX 9070 (рекомендованная розничная цена: 629 евро), ни RX 9070 XT (рекомендованная розничная цена: 689 евро) так и не смогли достичь своих рекомендуемых розничных цен. В конце концов видеокарты RDNA 4 постепенно приближаются к этому уровню примерно через месяц после появления на рынке. Самая дешевая на данный момент модель RX 9070 продается по цене 649 евро и находится "немного ниже рекомендуемой розничной цены", в то время как RX 9070 XT предстоит немного более долгий путь с минимальной ценой в 749 евро.