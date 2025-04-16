8 патч содержит 20 000 слов в списке изменений.

Основные особенности патча 8, который станет последним крупным обновлением контента для Baldur's Gate 3, включают в себя следующие новые функции в дополнение к подклассам:

две дополнительные концовки для персонажей, которые встают на путь зла

новые заклинания

Фоторежим позволяющий игрокам делать собственные фотографии и добавлять к ним наклейки и рамки.

Кросс-игра для кроссплатформенного многопользовательского режима (требуется учетная запись Larian)

многочисленные мелкие корректировки

Патч 8 для Baldur's Gate 3 выходит 15 апреля 2025 года. В связи с этим разработчики проведут прямую трансляцию на Twitch 16 апреля, в ходе которой будет подробно обсуждаться содержание обновления. Полные примечания к обновлению 8 для Baldur's Gate 3 можно найти на официальном форуме игры на сайте Larian Games.